Las fiestas de San Mateo 2025 comienzan con una plaza del Ayuntamiento de Logroño a reventar: Así ha sido el lanzamiento del cohete

El bullicio llevaba semanas esperándose en Logroño, y este sábado, poco después del mediodía, por fin se ha desatado. El alcalde, Conrado Escobar, acompañado por los Vendimiadores de 2025, Judith Duro de Francisco y David Schubert, ha sido el encargado de prender la mecha del cohete anunciador desde el balcón del Ayuntamiento, marcando oficialmente el inicio de las fiestas de San Mateo.

Desde ese instante, la capital riojana se sumerge en siete días de celebraciones con más de 300 actos repartidos entre el casco urbano y distintos barrios. La ciudad se transforma en un escenario de música, tradiciones y convivencia en el que cada rincón respira fiesta.

El arranque: almuerzos y ambiente en la calle

La jornada había comenzado mucho antes para cientos de logroñeses y riojanos. Pese a que el cielo amenazaba lluvia, la costumbre pudo más: cuadrillas de amigos y familias se dieron cita en bares y terrazas para compartir el ya clásico almuerzo de San Mateo. Huevos, tortilla, pimientos, chistorra o cualquier otro bocado sirvió para cargar energías antes de un día que promete intensidad.

Cánticos, pañuelos y globos en la plaza

El ambiente en el corazón de la ciudad no podía ser más festivo: música, cánticos, balones, banderas de La Rioja y decenas de globos con el nombre de Logroño en rojo aguardaban el momento clave.

Con el himno de Logroño sonando poco antes de las 12:00, la expectación se convirtió en explosión colectiva. Desde el balcón municipal también se encontraban autoridades como Gonzalo Capellán, presidente del Gobierno riojano; Marta Fernández Cornago, presidenta del Parlamento; y Beatriz Arraiz, delegada del Gobierno, entre otros representantes institucionales y sociales.

"La semana más bonita del año"

Los Vendimiadores se dirigieron a la multitud proclamando que “hoy Logroño es una ciudad más viva y unida”. Pidieron hacer de estas fiestas “las mejores e inolvidables” y recordaron que “todos somos uno”.

En su intervención, el alcalde Escobar lanzó un mensaje vibrante: “Que nos oiga todo el mundo. Viva la mejor ciudad del mundo y las mejores fiestas. A disfrutar”. Segundos después, el alcalde procedía a encender la mecha y hacer que el cohete volará, explotará y diera paso al comienzo de las fiestas de San Mateo 2025.