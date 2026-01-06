Ferrol celebra este miércoles su día grande de San Xiao estrechando lazos con Lugo y con el tradicional reparto de arroz con leche

La ciudad de Ferrol se viste este miércoles de gala para celebrar la festividad de su patrón, San Xiao. La jornada, marcada por una agenda institucional cargada de simbolismo, arrancó a primera hora de la mañana en el Pazo Municipal y se extenderá hasta la tarde con la esperada cita gastronómica en la Plaza de la Constitución.

Los actos oficiales comenzaron a las 10:00 horas, cuando el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, presidió la firma de las distinciones en el Libro de Oro del Concello. Este acto, celebrado en el Salón de Recepciones, sirve para reconocer oficialmente la labor de personas y entidades destacadas para la ciudad.

Eucaristía

Posteriormente, la comitiva oficial se trasladó a la Concatedral de San Xiao para la tradicional eucaristía, presida por el obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, monseñor Fernando García Cadiñanos, con la presencia del alcalde de Lugo, Miguel Fernández, quien acompaña a la corporación ferrolana reforzando el vínculo histórico de hermanamiento entre las dos urbes gallegas.

El bloque institucional culminará al mediodía con el acto central en el Teatro Jofre, donde se entregarán las distinciones de este año en un entorno solemne.

Así, la distinción de Ferrolá del Año 2025 es para la catedrática de Historia Esperanza Piñeiro de San Miguel. El galardón reconoce su dilatada trayectoria investigadora y su compromiso con la divulgación de la historia de Ferrol y su comarca.

Piñeiro, figura clave en la creación del Museo de Ferrol y actual directora de la revista Ferrol Análisis, es autora de múltiples publicaciones sobre la evolución social de la ciudad y participa activamente en el Foro ciudadano por el ferrocarril.

Por su parte, las insignias de oro serán para:

Manuel Luaces (A título póstumo): Ingeniero de Astano y profesor de la UDC, fue un impulsor fundamental del Campus Industrial de Ferrol y de la colaboración entre universidad y empresa.

Celestina Martínez y José Martínez: Fundadores del restaurante O Parrulo en 1968, referentes nacionales de la cocina tradicional gallega y del patrimonio gastronómico de Catabois.

Anabel Bello Platas: Doctora en Historia e investigadora, reconocida por sus trabajos sobre el patrimonio local como la Capilla de Serantes o la fabricación de fusiles en la ría.

Andrés Gabarres: Destacado pintor ferrolano, finalista del 60º Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura y autor de obras institucionales para el consistorio.

Teresa Valcarce Graciani: Promotora cultural afincada en Washington D.C., condecorada por lograr que el retrato del militar español Bernardo de Gálvez fuera expuesto en el Senado de los Estados Unidos.

Tradición popular: Arroz con leche para todos

Tras los actos oficiales, la celebración se trasladará a la calle. A partir de las 17:30 horas, el alcalde asistirá al evento más dulce y esperado por los vecinos: el tradicional reparto de arroz con leche en la plaza de la Constitución.

Este postre, seña de identidad de la gastronomía ferrolana en su día grande, servirá como broche de oro a una jornada que une la solemnidad institucional con el fervor popular.