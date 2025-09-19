El operativo especial desplegado para garantizar la seguridad en las fiestas de San Mateo 2025

El acto del disparo del cohete anunciador de las fiestas de San Mateo y 68ª Vendimia Riojana, a las 12:00 horas en la plaza del Ayuntamiento, contará mañana con un dispositivo especial para garantizar la seguridad ciudadana que estará operativo desde el comienzo de la mañana y se hará especialmente patente una antes en el control de los accesos y la salida.

accesos especiales para el cohete

Así, y dada la previsible afluencia masiva al acto, se habilitarán zonas específicas para la entrada y salida al recinto. En concreto, las zonas de entrada, que estarán debidamente señalizadas, serán a través de las siguientes calles: Obispo Bustamante, Tricio, Avenida de Colón, Avenida de la Paz, Escuelas Pías, Doce Ligero y Paseo de la Constitución.

Por motivos de seguridad, y para evitar riesgos de avalanchas, la parte de Avenida de la Paz con Juan XXIII, junto a la ESDIR, será únicamente de salida y no se podrá acceder al interior de la Plaza del Ayuntamiento desde ese punto. Con los mismos criterios de seguridad, está previsto que algunos de los accesos puedan cerrarse cuando de detecte que se completa la capacidad en la zona específica por la que se ingresa a la plaza desde ese punto.

No se podrán introducir al recinto objetos peligrosos, bebidas o alimentos que puedan producir suciedad o daños en caso de ser lanzados, así como envases o productos detergentes. No obstante, sí se permitirá el acceso de botas de vino. Conviene tener planificado que no es posible tratar de acceder a la plaza 5 o 10 minutos antes del disparo del cohete.

el consejo de la policía nacional

Habrá 427 agentes desplegados ante el gran número de personas en este evento. Es por ello que hay que tomar ciertas medidas preventivas para evitar ser víctimas de determinados delitos, principalmente de robos y hurtos de teléfonos móviles y bolsos o carteras al descuido.

Si se produjera la sustracción de un teléfono móvil, este puede contener gran número de información personal y sensible que los delincuentes pueden usar con fines fraudulentos, como la realización de pagos por ‘Bizum’ no autorizados, compras no autorizadas, la consulta de contraseñas personales, o el contacto no deseado con personas de la agenda telefónica.

Si finalmente has sufrido el robo, trata de bloquear inmediatamente la tarjeta SIM llamando a tu teleoperador y suspenda la línea, esto hará que el delincuente no pueda recibir códigos de verificación en su número, cierre sesión en todas las aplicaciones móviles y cambie las contraseñas para evitar que accedan a tus datos personales y, también, informe siempre a sus familiares y amigos por si los delincuentes intentaran contactar con ellos para posibles engaños.