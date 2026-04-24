La cosecha 2025 de Rioja se corona como "Excelente" en el año de su Centenario

El Consejo Regulador de la DOCa Rioja ha calificado la cosecha de 2025 como Excelente. Esta valoración, que supone el broche de oro al año del Centenario de la Denominación, ha sido ratificada por el Pleno de la institución tras un exhaustivo y riguroso proceso de análisis. Para llegar a esta conclusión, un panel de cata compuesto por 134 profesionales ha evaluado un total de 2.176 muestras de vino, emitiendo cerca de 11.000 valoraciones sensoriales para garantizar la máxima autenticidad del producto.

Cosecha 2025 de Rioja

Una cosecha centenaria de gran complejidad

La campaña de 2025 ha estado marcada por una singularidad climática y un exigente contexto sanitario. El ciclo vitivinícola comenzó condicionado por un régimen de precipitaciones superior al habitual durante la primavera y la floración, lo que favoreció una presión significativa de mildiu. Esto obligó a los viticultores a extremar los cuidados en el viñedo, y aunque su profesionalidad permitió controlar la enfermedad, los rendimientos se vieron afectados, situándose en niveles históricamente bajos en algunas zonas.

A pesar de las dificultades iniciales, el ciclo evolucionó hacia una fase final de maduración óptima gracias a unas condiciones climáticas favorables. Esta mejora meteorológica permitió una vendimia escalonada, selectiva y sin urgencias, facilitando la recolección de la uva en su momento perfecto y con un excelente estado sanitario. El resultado, según los Servicios Técnicos del Consejo, ha sido una resolución muy positiva del ciclo gracias a la profesionalización del sector vitivinícola riojano.

Esta cosecha 'Centenaria' es reflejo de la propia Denominación, pues se da un equilibrio entre dificultad y saber hacer que vuelve a poner de manifiesto la capacidad de adaptación del sector ante condiciones cada vez más variables e impredecibles" Alejandra Rubio Directora técnica del Consejo Regulador

Como explica Alejandra Rubio, directora técnica del Consejo Regulador, "esta cosecha 'Centenaria' es reflejo de la propia Denominación, pues se da un equilibrio entre dificultad y saber hacer que vuelve a poner de manifiesto la capacidad de adaptación del sector ante condiciones cada vez más variables e impredecibles".

Cosecha 2025 de Rioja

Vinos equilibrados y con gran potencial

En cuanto a las características de los vinos, la añada 2025 presenta blancos y rosados limpios, frescos, aromáticos y florales, con buena acidez y estructura en boca, consolidando la calidad de las últimas campañas. Por su parte, los vinos tintos se definen como muy equilibrados, con mayor estructura que años anteriores y de alta complejidad. Destacan por su gran potencial aromático a fruta roja y valores elevados de polifenoles e intensidad colorante, propios de añadas excepcionales.

Estamos ante vinos de cualidades positivas muy notorias, destacando entre los jóvenes su gran calidad, frescura e identidad de los territorios y diversidad de Rioja; además de presentar un elevado potencial de envejecimiento" Alejandra Rubio Directora técnica del Consejo Regulador

Alejandra Rubio concluye que "estamos ante vinos de cualidades positivas muy notorias, destacando entre los jóvenes su gran calidad, frescura e identidad de los territorios y diversidad de Rioja; además de presentar un elevado potencial de envejecimiento".

Los ocho vinos institucionales para 2026

En la misma sesión plenaria, el Consejo Regulador ha seleccionado los ocho vinos que representarán a la Denominación en sus actos institucionales durante 2026. Un total de 158 vinos de 59 bodegas han participado en una cata a ciegas. Los elegidos, que se presentan con etiquetas corporativas del Consejo, son: Vino Blanco Genérico 2025 de Bodegas Valdemar, Blanco Fermentado en Barrica 2025 de Viñedos del Ternero, Rosado Genérico 2025 de Bodegas y Viñedos Ilurce, Tinto Genérico 2025 de Bodegas Campoameno, Tinto Crianza 2023 de José Basoco Basoco, Tinto Reserva 2022 de Bodegas Ramírez de la Piscina, Tinto Gran Reserva 2017 de Bodegas Faustino y Vino Espumoso Reserva 2021 de Viñedos de Aldeanueva.