El Valencia CF intenta negociar un nuevo contrato para Mario Domínguez 

Los 16 goles de Mario Domínguez con el Valencia Mestalla están condicionando el final de temporada a nivel de despachos. Como os desvelamos en COPE cuando renovó en febrero del año pasado, el ariete granadino firmó un contrato hasta junio de 2026, con una opción para el club de extender su contrato tres temporadas con condiciones deportivas y económicas de primer equipo. Esa extensión era posible en caso de cumplir un número determinado de partidos a las órdenes de Corberán o si el Valencia CF decidía ejecutarlo de forma unilateral. No obstante, la idea a esta hora es no ejercer ese +3 y por la mente de la entidad de Mestalla pasa negociar un nuevo contrato.

Al margen del rendimiento del futbolista, se entiende desde el club que ejecutar ese +3 condicionaría a estas alturas la planificación deportiva del primer equipo de cara a la próxima temporada. Más en términos económicos que deportivos, ya que el futbolista podría salir cedido a un Segunda. No parece una opción real que pudiera quedarse en el primer equipo, ya que Carlos Corberán no le ha otorgado esa confianza. Sea como fuere, el Valencia CF tiene tiempo hasta el 31 de mayo para ejercer esa extensión, aunque en esas condiciones es difícil que la parcela deportiva del club pueda cambiar de opinión.

VCF 16 goles de Mario Domínguez con el VCF Mestalla

No será fácil tampoco llegar a un nuevo acuerdo, ya que el entorno del futbolista entendería como una apuesta real ejecutar lo que ya está firmado en negro sobre blanco y hablado en el momento de la firma de la renovación. Lo que viene a ser un 'si creéis en él, demostradlo'. Lo cierto es que en este escenario, la continuidad de Mario Domínguez en el Valencia CF, o que el club siga guardando derechos sobre él, es una situación compleja de alcanzar. Su buen rendimiento de los últimos meses está despertado el interés del fútbol profesional.

Lo cierto es que Mario pasa ahora por su mejor momento en el VCF Mestalla. Se ha convertido en el máximo goleador del filial en una temporada de todo el siglo XXI. Fue operado del cruzado en marzo de 2024 y volvió a los terrenos de juego en enero del 2025. Como sucede tras cualquier lesión de larga duración, el regreso no es sencillo, pero un año después ha encontrado su mejor versión. A lo largo de todos sus años en la Academia VCF, a la que llegó en cadetes, ha demostrado una virtud por encima de todas: el gol. Ha rondado siempre los 20 goles por curso. Su rendimiento le llevó a ser convocado por España Sub-19.

Mario Domínguez debutó con la primera plantilla a las órdenes de José Bordalás, siendo todavía jugador del Juvenil A. Fue en la campaña 2021-2022, en la que jugó ante el RCD Espanyol y el Celta en las últimas dos jornadas del campeonato. En la 2023-2024 participó también en tres encuentros de Liga a las órdenes de Rubén Baraja ante el Betis, el Almería y el Deportivo Alavés. Todo ello, meses antes de lesionarse del cruzado. Ahora, olvidada la lesión y recuperado su olfato goleador, su futuro sigue en el aire.