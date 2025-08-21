Controlado el incendio en el Ecoparque de Villamediana tras horas intensas de trabajo

El incendio originado en la tarde de este miércoles en el Ecoparque, situado en término de Villamediana de Iregua, quedaba anoche controlado, tras cuatro horas intensas de trabajo en la extinción del fuego, que también afectaba a zona forestal.

Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales.

Gobierno de La Rioja Efectivos trabajando en la zona exterior

El dispositivo desplazado a la zona se componía de dos agentes forestales, dos unidades de bomberos forestales, una autobomba de Medio Natural, dos unidades de bomberos forestales, un helicóptero con una helitransportada, un técnico de coordinación de Medio Natural, bomberos del Parque de Logroño y del CEIS-Rioja, Cruz Roja y Guardia Civil.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Agoncillo se integraba también en el dispositivo un tractor en labores de perimetración.

El incendio se originaba en la zona de tratamiento exterior de voluminosos (colchones, muebles, y otros enseres, procedentes de las recogidas municipales) previsiblemente durante operaciones de movimiento de dichos enseres con la pala, ya que la maquinaria trituradora no estaba en funcionamiento en esos momentos.

No es la primera vez que se produce un incendio en el ecoparque

No es la primera vez que se origina un incendio en la zona de voluminosos, concretamente el último fue en el año 2020, provocado posiblemente a partir de las altas temperaturas que pueden originarse en el triturado de los materiales y la presencia de espumas y colchones que tienen una rápida entrada en combustión.

posibles soluciones para evitar incendios en el ecoparque

Precisamente, dados los antecedentes y condiciones en las que se pueden originar estos incendios en la zona de voluminosos, la Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos aprobó el pasado mes de junio el proyecto de construcción de una línea y nave de operaciones propia para voluminosos con una inversión de 994.321 euros, que, entre otras mejoras operativas, minimizará el riesgo de inicio y propagación de un incendio a otros lugares.