Centro y Port Rotes se coronan en los monumentos mayores de las Fallas de Dénia 2026

Dénia ya ha otorgado los premios en la categoría de monumentos mayores. Las comisiones falleras recogen así el fruto de meses de trabajo en una edición que ha destacado por el alto nivel artístico y la competitividad en ambas secciones. En la Sección Primera, el máximo galardón ha sido para la falla Port Rotes, que se alza con el primer premio gracias a un monumento sólido y bien resuelto en todos sus apartados. El segundo puesto ha recaído en Darrere del Castell, mientras que la falla Diana ha obtenido la tercera posición. La clasificación la completan Les Roques (4º), Saladar (5º), Nou Camp Roig (6º) y Campaments, que ha quedado en séptimo lugar. En la Sección Especial, la lucha por el primer premio ha vuelto a ser intensa. Finalmente, la falla Centro se ha proclamado vencedora, imponiéndose en la categoría reina. El segundo premio ha sido para Baix la Mar, seguida por Oeste en tercera posición. Cierra la clasificación París Pedrera, en cuarto lugar. Con estos resultados, las Fallas de Dénia encaran sus días grandes con el mapa de premios ya definido, en una edición que vuelve a poner en valor la creatividad, la sátira y el esfuerzo colectivo de las comisiones falleras