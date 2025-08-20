Declarado un incendio en el Ecoparque de Villamediana de Iregua y sus alrededores

Un incendio se ha originado en la tarde de este miércoles en la zona de residuos urbanos del Ecoparque situado en el término municipal de Villamediana de Iregua, sin que se hayan producido daños personales.

El fuego, originado a primera hora de la tarde, es controlado por bomberos del CEIS-Rioja, con el apoyo de bomberos del Parque de Bomberos.

Un retén de bomberos forestales se encuentra también en el exterior para tratar de que las llamas no se extiendan a terreno agrícola. El área más afectada es la del monte Cabeza las Cruces, perteneciente a Murillo de Río Leza.

En las tareas de extinción participan también un helicóptero de extinción y una cuadrilla helitransportada, además de una autobomba, Cruz Roja en preventivo y Guardia Civil.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Agoncillo se integra en el dispositivo un tractor en labores de perimetración del fuego.

Gobierno de La Rioja Tractor trabajando en la lucha contra el fuego en Villamediana de Iregua

El incendio se ha originado en la zona de tratamiento exterior de voluminosos (colchones, muebles, y otros enseres, procedentes de las recogidas municipales) previsiblemente durante operaciones de movimiento de dichos enseres con la pala ya que la maquinaria trituradora no estaba en funcionamiento en esos momentos.

No es la primera vez que se origina un incendio en la zona de voluminosos, concretamente el último fue en el año 2020, provocado posiblemente a partir de las altas temperaturas que pueden originarse en el triturado de los materiales y la presencia de espumas y colchones que tienen una rápida entrada en combustión.

Precisamente, dado los antecedentes y condiciones en las que se pueden originar estos incendios en la zona de voluminosos, la Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos aprobó el pasado mes de junio el proyecto de construcción de una línea y nave de operaciones propia para voluminosos con una inversión de 994.321,€ que entre otras mejoras operativas, minimizará el riesgo de inicio y propagación de un incendio a otros lugares.

Gobierno de La Rioja Incendio en el Ecoparque

el ecoparque de la rioja, gestión de residuos urbanos

El Ecoparque de La Rioja, es una instalación de gestión integral de residuos urbanos donde se clasifican, reciclan y valorizan los residuos sólidos urbanos procedentes de todos los municipios de la comunidad autónoma.

Está situado en La Rad de Varea, entre los municipios de Logroño y Villamediana de Iregua, y su objetivo es recuperar el máximo posible de los materiales desechados por los ciudadanos de La Rioja.

El Ecoparque ocupa una extensión de 8 Ha y tiene capacidad para tratar 130.000 t/año de residuos urbanos procedentes de todos los municipios de La Rioja.