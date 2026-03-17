Cesc Fábregas mejor entrenador del año en Italia

Cesc Fàbregas, técnico del Como, ha sido galardonado con el prestigioso Premio Enzo Bearzot, que se otorga al mejor entrenador del año en Italia, justo en su momento más dulce, con su equipo situado en puestos de la Liga de Campeones y semifinalista de la Copa en Italia.

Es la primera vez que este premio, dedicado a la memoria del seleccionador campeón del mundo con Italia en España'82 y que promueve la Unión Deportiva ACLI con la participación de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), reconoce el mérito de un entrenador no italiano.

Fàbregas, tras la victoria de su equipo en la última jornada ante el Roma (2-1), un resultado que lo sitúa en zona 'Champions', competición que el Como 1907 no ha jugado nunca, está a la vanguardia de los entrenadores en Italia a juicio de los analistas. Su estilo de juego vistoso, aunque capaz de adaptarse a todo tipo de rivales para ser competitivo en cada partido, le coloca como una revelación en Italia y Europa.

El técnico de Arenys, que también es accionista del club, llegó al Como en 2022 para finalizar su carrera como jugador en una temporada (2022-23) en la que disputó 17 partidos de Serie B, segunda división.

En 2024, tras conseguir el ascenso a la Serie A, pasó a ser el entrenador del equipo y ese año el Como 1907 terminó décimo. En la presente, además de estar a pocas jornadas de certificar la competición europea para la próxima, está a un partido de poder disputar la final de la Copa Italia por vez primera en su historia.

Fàbregas hereda el galardón que la pasada edición fue adjudicado a Gian Piero Gasperini, actual entrenador de la Roma.

Simone Inzaghi, Luciano Spalletti, Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri o Claudio Ranieri, entre otros, fueron premiados en el pasado.

En la ceremonia en la que se conoció el ganador estuvo presente Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol.

"Se merece de verdad este premio, es la elección correcta. Con él premiamos la calidad, pero también la formación, porque está haciendo cosas extraordinarias al frente del Como y porque es un estudioso del fútbol que ha elegido precisamente Italia para perfeccionar su formación", apuntó Gravina.

También fueron galardonados, con el premio especial a una carrera, Fabio Capello, en el año de su 80 cumpleaños, y Marco Guida como mejor árbitro.