Fundación Caja Extremadura y Cajalmendralejo se unen en la mayor iniciativa para el futuro de la región

Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo han presentado este martes Proyecto Extremadura, una iniciativa conjunta que, por su dimensión y alcance, se convierte en la mayor de carácter fundacional de la región. El objetivo es contribuir al desarrollo económico y social del territorio a través de programas e iniciativas de alto impacto. El acto, celebrado en la sede financiera de Cajalmendralejo en Badajoz, ha contado con una amplia representación institucional y de la sociedad civil extremeña.

Una alianza frente a los retos de la región

Proyecto Extremadura es fruto de la suma de esfuerzos de ambas fundaciones para afrontar algunos de los grandes retos que afectan a la comunidad. En un territorio como Extremadura, donde los recursos son limitados, "la colaboración es clave para ampliar el alcance y la sostenibilidad de los proyectos", ha destacado la presidenta de Fundación Caja Extremadura, Pilar García Ceballos-Zúñiga. La iniciativa surge como respuesta a desafíos estructurales como el envejecimiento de la población, la fuga de talento joven, la despoblación rural, la brecha digital o el aumento de los problemas de salud mental.

La colaboración es clave para ampliar el alcance y la sostenibilidad de los proyectos" Pilar García Ceballos-Zúñiga Presidenta de Fundación Caja Extremadura

El presidente de la Fundación Cajalmendralejo, Fernando Palacios González, ha puesto en valor el papel de las personas que han hecho posible el proyecto, reconociendo la "sensibilidad, altura de miras y profundo compromiso con Extremadura" de García Ceballos-Zúñiga. Palacios ha incidido en que Proyecto Extremadura es una iniciativa "realizada por y para Extremadura", subrayando su dimensión no solo estratégica, sino también emocional, al nacer del compromiso compartido con el futuro de la región.

Realizada por y para Extremadura" Fernando Palacios González Presidente de la Fundación Cajalmendralejo

Cuatro áreas para transformar el futuro

La directora general de ambas fundaciones, Leonor García, ha explicado que la iniciativa se articula en torno a cuatro grandes áreas de actuación: Social, Cultura, Ciencia y Talento. Estas se apoyan, a su vez, en cinco ejes estratégicos: la innovación, el impacto, el trabajo en alianza, la sostenibilidad y el compromiso con Extremadura. Según ha remarcado, el proyecto nace con vocación de ser dinámico y evolutivo, "abierto a seguir creciendo y generando nuevas oportunidades para la región".

Primeras grandes iniciativas

Durante la presentación, se han detallado algunas de las primeras actuaciones que se impulsarán. Entre ellas destaca el desarrollo de un hospital conductual en Almendralejo, especializado en la atención a jóvenes y personas con discapacidad con trastornos de conducta o problemas de salud mental. También se incluyen programas de apoyo al tercer sector, proyectos culturales de proyección nacional e internacional, iniciativas para impulsar la investigación científica y programas destinados a fomentar el talento joven, con especial atención a las vocaciones STEM.