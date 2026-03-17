Ecologistas en Acción exige una estación de aire en el punto de más tráfico de Badajoz

Ecologistas en Acción ha pedido este martes la instalación de una estación de calidad del aire en un “punto crítico” de la ciudad de Badajoz debido al tráfico. La solicitud se ampara en la nueva Directiva europea sobre calidad del aire. Según el informe de la organización, la única estación de la ciudad, localizada en el campus de la Universidad, no es adecuada, ya que, entre otras deficiencias, se encuentra a una distancia superior a los 10 metros del borde de la calzada, limitando la fiabilidad de sus mediciones.

Un problema generalizado en España

El informe, titulado 'Tráfico y calidad del aire urbano en el Estado español', desvela que tres de cada cuatro medidores de contaminación urbanos en España están "mal ubicados". Tras analizar las estaciones de las 25 principales ciudades del país, la ONG concluye que 19 de ellas presentan algún grado de incumplimiento de los criterios europeos. La organización califica como una “práctica abusiva” la reubicación de las estaciones "más conflictivas", habitualmente las de tráfico, a vías secundarias para maquillar los datos.

Verdaderamente la población y la ciudadanía tenga una información clara, precisa y rigurosa de cómo es el aire que están respirando" Ecologistas en Acción

Durante la presentación del documento, la coordinadora de la ONG ecologista, Carmen Duce, ha insistido en la importancia de actuar. Según ha declarado, es fundamental ubicar las estaciones en puntos críticos para que “verdaderamente la población y la ciudadanía tenga una información clara, precisa y rigurosa de cómo es el aire que están respirando”.

La nueva directiva europea

La situación ha motivado una regulación más estricta a nivel europeo. La nueva directiva 2024/28821, que España deberá transponer antes de diciembre, exige que los puntos de muestreo proporcionen “datos fiables” sobre la contaminación en “puntos críticos”, priorizando áreas sensibles como zonas residenciales, escuelas u hospitales. Esta regulación se vio impulsada por una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en 2019 sobre el caso de Bruselas.

Uno de los aspectos más controvertidos de la gestión de la calidad del aire" Ecologistas en Acción

Según aseguran desde la organización, la ubicación de las estaciones "es uno de los aspectos más controvertidos de la gestión de la calidad del aire". El informe detalla que los criterios para una correcta instalación incluyen el tipo de entorno, la proximidad a fuentes de emisión, las características del transporte, el uso del suelo y la morfología urbana, factores que influyen en la dispersión de contaminantes.

Análisis por ciudades

El estudio detalla deficiencias concretas en varias ciudades. En Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria los medidores están a una altura excesiva. En Alicante, Elche, Badajoz, La Coruña, Logroño, Madrid, San Sebastián, Vigo y Vitoria, la distancia al borde de la calzada supera los 10 metros recomendados. Además, el informe señala que ciudades como Barcelona, Granada o Valladolid no tienen sus estaciones en puntos críticos, mientras que Badajoz, Guadalajara y Logroño directamente carecen de medidores en zonas específicas de tráfico.

En el lado opuesto, las estaciones de Gijón, Palma, Pamplona, Sevilla, Valencia y Zaragoza son consideradas adecuadas al cumplir mayoritariamente los criterios. No obstante, Duce ha recordado que en estas capitales "existen otras estaciones cuya ubicación debería revisarse”. Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica una guía técnica que garantice un procedimiento de revisión homogéneo en todas las ciudades.