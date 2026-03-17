Así es un ensayo de Semana Santa en una cofradía de A Coruña: "Es un momento de hermandad y entrega"

En la Venerable Orden Tercera de A Coruña, el templo con más actividad litúrgica de la Semana Santa de A Coruña, los preparativos ya están en marcha. Desde hace semanas, los costaleros ensayan para encontrar la coreografía perfecta que combine técnica y devoción para sacar a la calle los ocho pasos que procesionarán desde esta iglesia.

Al frente de esta tarea se encuentra Eduardo, el capataz, quien se define como el responsable de la seguridad de todos. "Soy el responsable de que nadie se haga daño", afirma, aunque reconoce que lo que realmente le gustaría es "estar metido debajo". Para él, la responsabilidad es doble, ya que deben cuidar tanto el valioso patrimonio de las imágenes como a las personas que las portan: "El patrimonio que llevamos encima de las andas es un patrimonio muy importante, y el patrimonio que llevamos debajo de las andas es más importante", subraya.

Una herencia de pasión y hermandad

Uno de los mayores anhelos del capataz es transmitir la pasión a nuevas generaciones. Considera que no hay más portadores porque "la gente no sabe lo que es portear, no sabe lo que es ese momento de hermandad, ese momento de entrega, ese momento de pasión". Eduardo también recuerda el valor histórico de las tallas sobre las que trabajan: "Llevamos imágenes delante de las que se ha postrado personajes históricos de un calibre inimaginable", explica con emoción.

El reto físico de la procesión

El trabajo de los costaleros no está exento de dificultades, especialmente en el aspecto físico. Según el capataz, la clave es la interconexión para no perjudicar a los demás: "Si tú bajas el hombro haces sufrir a tus dos compañeros". Además, explica que "las subidas son duras, porque la parte de atrás del paso sufre mucho", lo que exige solidaridad de los de adelante. A la inversa ocurre en las cuestas abajo, donde "los que van delante tienen que ir aguantando, que a los de atrás se les va el paso".

COPE Ensayo de la Semana Santa de A Coruña en el lateral del Hospital Abente y Lago

Este sentimiento de equipo lo comparte Mercedes, una de las costaleras de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Entierro, que este año cumple su cuarto año bajo palio. Para ella, lo que hacen es "un ejercicio de solidaridad muy grande", donde hay que medir la altura, la colocación y seguir el mismo paso. Tal es su dedicación que incluso se coge vacaciones "para poder salir en todas", pendiente de que el tiempo acompañe.

00:00 Volumen Cerrar COPE Ensayo de una procesión de Semana Santa en la Venerable Orden Tercera de A Coruña

La "gloria" de la procesión

Mercedes admite que hay una gran diferencia entre los ensayos y el día de la procesión. "No tiene nada que ver", asegura. En los ensayos se va sin la imagen, por lo que en la salida real hay más peso. A eso se suma "toda la parafernalia, que vas ya con el hábito y la gente y la música, es todo un conjunto". Es emocionante, cuenta, "escuchar la música y ver la cara de la gente".

COPE Ambiente en la Orden Tercera tras el ensayo

Ese momento culminante es el que, según Eduardo, hace que todo valga la pena: la charla previa, la conexión entre compañeros, la emoción del público y el sonido de las bandas. "Toda esa interconexión, el salir, la emoción, la gente, las bandas, el himno nacional, todo eso te llena. Es gloria", describe. Y añade la prueba definitiva: "la gente repite".

La Semana Santa de A Coruña dará un nuevo paso este viernes con la presentación oficial de su cartel. El acto tendrá lugar a las seis y media de la tarde en la Fundación Barrié.