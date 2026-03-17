Jesús, desesperado por la plaga de conejos que devora sus cultivos: "A los agricultores nos quedan los días contados, esto ya es insostenible"

Los agricultores de Horcajo de Santiago (Cuenca) han dicho basta. Llevan años conviviendo con una sobrepoblación de conejos que se ha convertido en un problema "insostenible" que arrasa sus cultivos. Ante unas pérdidas que alcanzan hasta el 80% de la producción en cereales, y daños irreparables en viñedos, olivos o almendros, han presentado un recurso de alzada contra la resolución de emergencia cinegética del gobierno regional, reclamando medidas eficaces y compensaciones.

Una situación "insostenible"

Jesús Arquero, presidente de la junta de agricultores del municipio, asegura que el daño es "incalculable". En el cereal, las pérdidas son del 70 o el 80%, pero en los cultivos leñosos, como viñas, olivos o almendros, la situación es peor, ya que "el leñoso que se comen se muere para siempre". Esto supone la "ruina total" para muchos, especialmente para los jóvenes agricultores con inversiones recientes. "A la inmensa mayoría nos quedan los días contados, porque esto ya es insostenible", lamenta Arquero.

El impacto va más allá de lo económico, transformando el paisaje. "No nos entra en la cabeza que están siempre con la ecología en la boca y, a la hora de la verdad, pues, ¿qué ecología es esta? "Si está todo como un desierto, ¿dónde va a anidar un pájaro?", se pregunta el agricultor, denunciando que la plaga ha creado un "desierto" donde antes había vida.

La caza no es suficiente

Los agricultores tienen claro que las medidas actuales, centradas en la caza, no funcionan. "La caza no es la solución para esto", afirma Arquero de forma contundente. Explica que la capacidad de reproducción de los conejos supera con creces la presión cinegética: "Si se matan 30.000 conejos en la veda y crían 300.000, pues es imposible". Además, denuncia que los permisos de caza vienen con tantas trabas burocráticas que hacen "imposible" llevar a cabo las capturas de manera efectiva.

La declaración de plaga, una reclamación clave

La principal exigencia del sector es que la sobrepoblación de conejos sea declarada oficialmente como plaga, una competencia del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, acusan a la consejería de Desarrollo Sostenible de la región de inacción y de "lavarse las manos". Los agricultores no piden diseñar ellos las soluciones, sino que los técnicos de la administración, "que habrán estudiado para ello", propongan métodos efectivos. "Que me den una solución que digas, 'esto funciona', porque la caza no funciona", reclama Arquero, sugiriendo alternativas como la esterilización.