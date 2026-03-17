El Capitán Alatriste de Pérez-Reverte cobra vida en bronce

El monumento al capitán Alatriste que el Ayuntamiento de Cartagena levantará frente al Arsenal afronta ya su fase final. La alcaldesa, Noelia Arroyo, y el escritor Arturo Pérez-Reverte han visitado el taller en Toledo del escultor Salvador Amaya para comprobar el estado de la obra, que se perfila como el gran homenaje de la ciudad al autor, a los Tercios y a los hombres de armas vinculados a su historia.

El aval de Pérez-Reverte

Arturo Pérez-Reverte ha expresado su satisfacción al ver materializado a su personaje. "No es que sea un Alatriste, es mi Alatriste. Reconozco al personaje, su cara y su actitud muy de viejo y sufrido soldado que batió en el mundo con su miseria y su grandeza", afirmó el escritor, quien destacó la fidelidad de la obra. "Para un escritor, ver encarnado así a su personaje es una absoluta felicidad".

Un homenaje a tres bandas

Arroyo ha subrayado que el monumento es "un homenaje de Cartagena a nuestro autor más universal a través de su personaje, pero también a todos los hombres de armas vinculados a nuestra ciudad". La alcaldesa ha recordado además que será el primer monumento a los Tercios que se erige en España y ha definido la pieza como una creación "a seis manos" que une la narrativa de Pérez-Reverte, el arte de Amaya y la iconografía del pintor Augusto Ferrer-Dalmau, autor del boceto.

Recta final en el taller

El escultor Salvador Amaya ha explicado que el modelo, realizado con 1.000 kilos de barro, está a punto de concluirse y en unas dos semanas será trasladado para su fundición. La futura estatua de bronce pesará aproximadamente 600 kilos, medirá más de dos metros y medio de altura y acumula ya cuatro meses de trabajo.

En esta última fase, el trabajo se ha concentrado en la indumentaria, las cicatrices y las arrugas para reforzar el carácter del personaje. "Es una escultura muy racial, muy española; llega un momento en el que ya no ves arcilla, sino un personaje real con el que puedes hablar", ha indicado Amaya.

La obra se instalará en la plaza del Cuartel del Rey, un emplazamiento que, según la alcaldesa, "servirá de homenaje a los hombres de armas, tan importantes en la historia de España y, muy especialmente, en Cartagena". La ubicación enlaza la figura de Alatriste con la memoria de los soldados que partieron desde la ciudad hacia Flandes, Nápoles o el norte de África.