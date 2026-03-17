El Gobierno vasco aprueba un escudo industrial de 1.047 millones para blindar la economía: "Hay que ponerse en marcha cuanto antes"

El Gobierno vasco ha aprobado un primer paquete de medidas de choque para atenuar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio en la economía vasca. El plan, denominado "escudo industrial", cuenta con una dotación de 1.047 millones de euros y se centra principalmente en la industria, las pymes y la protección del empleo.

La celeridad es importante, defiende el Ejecutivo autonómico, a la espera de las iniciativas que anuncie el Consejo de Ministros este viernes. El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha señalado que el conflicto supone la "mayor amenaza energética y logística" para las pymes vascas en el último lustro y que la rapidez es clave.

Actuar rápido puede marcar la diferencia" Mikel Jauregi, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad

Protección al empleo y a las personas

El primer eje del plan se centra en la protección de las personas y el empleo, con una partida de 105 millones de euros. De esta cantidad, 100 millones se destinarán a programas de fomento de la contratación, mientras que dos millones servirán para complementar las prestaciones de los trabajadores en ERTE con salarios más bajos.

GAIZKA UCEDA Consejo de Gobierno

Además, se activará el programa ‘Aukera Berri’ para la recualificación y recolocación de profesionales de sectores afectados. "Vamos a dar prioridad a las personas que sean expulsadas del mercado laboral por el contexto internacional", ha explicado el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres.

Más financiación para empresas y autónomos

El segundo pilar del escudo consiste en la ampliación del Programa de Apoyo Financiero para pymes y autónomos, dotado con 450 millones de euros en préstamos. Esta línea busca cubrir necesidades de liquidez. Los préstamos irán desde los 100.000 hasta 1,5 millones para pymes y grandes empresas, y de 30.000 a 120.000 euros para autónomos.

El consejero de Hacienda, Noël d’Anjou ha declarado que esta medida contribuirá a "que no falte financiación y a proteger al tejido productivo" ante los riesgos geopolíticos que encarecen la actividad.

Impulso a la industria y la autonomía energética

El tercer y cuarto eje se centran en la transformación de las pymes y la autonomía energética. Se inyectarán 277 millones de euros en ayudas para la I+D, la digitalización y la descarbonización. Asimismo, se destinarán 215 millones para fortalecer la autonomía energética mediante inversiones en proyectos fotovoltaicos y eólicos, así como en infraestructuras ligadas al hidrógeno.

A pesar de la incertidumbre, Mikel Torres ha pedido huir del alarmismo, destacando la solidez de la economía vasca, que creció un 2,2% en el primer bimestre. No obstante, ha avisado que si el conflicto persiste, podría generar un aumento de la inflación y una desaceleración económica.