Ramazani defiende a Rioja tras su cabreo

Largie Ramazani ha sido protagonista hoy en una sesión de firmas que se ha llevado a cabo en un concesionario Skoda, patrocinador del Valencia CF, situado en la localidad de Sedaví. En ella ha participado también Umar Sadiq, además de las jugadoras del VCF Femenino Marina Martí y Lena Pérez. Ante los medios de comunicación, Ramazani ha defendido a Luis Rioja tras el cabreo del andaluz al ser cambiado en el partido ante el Deportivo Alavés. Golpeó hasta en cuatro ocasiones el banquillo con fuerza, en un claro gesto de disconformidad. En COPE hemos ido contando en los últimos días los ecos de aquel enfado.

Como os contamos en COPE el pasado lunes, desde el vestuario del Valencia CF se intentó dejar claro que el cabreo no era con el entrenador, sino más bien con dos de sus compañeros. En concreto Ramazani y Umar Sadiq. El andaluz se desfonda en cada partido y se sentía contrariado porque no le habían salido las cosas como quería, con varias acciones en las que sentía que podía haber recibido el balón en ventaja y no se la dieron. La reacción extrañó, ya que es poco habitual en Rioja, jugador comprometido y honesto sobre el verde que, al mismo tiempo, es el que más minutos acumula este curso con la camiseta del Valencia CF.

La situación no pasó desapercibida de puertas para adentro y fue tema de conversación el lunes en la Ciudad Deportiva. Más allá de su intención, parte del entorno señalaba directamente a un enfado con el entrenador. Es por ello que el lunes se trató el asunto en los despachos de Paterna. No con comentario o disculpa pública delante de sus compañeros, pero sí en privado. En una imagen captada por Radio MARCA Valencia se pudo ver a José Luis Gayà tendiendo la mano sobre la espalda del extremo en señal de cariño. No fue un lunes fácil para Rioja, cabizbajo y poco hablador en la mañana de entrenamiento.

Hoy ha sido precisamente Ramazani, uno de los supuestos afectados, quien ha querido mostrar su apoyo total a Rioja. Según su parecer, la unión está siendo la clave para la mejoría del equipo, con 15 puntos de 24 posibles. Es por ello que ha querido salir en defensa de su colega de posición: "Es normal lo que pase. Lo han cambiado y está enfadado, es normal. Es un buen compañero, como siempre, y eso pasa en el fútbol".

SOBRE EUROPA Y SU FUTURO

El extremo belga del Valencia CF dijo este miércoles que va a seguir trabajando “fuerte” hasta el final de temporada, que es cuando acaba su cesión en la entidad de Mestalla. Una situación contractual sobre la que se limitó a decir que ya se verá “lo que pasa en el futuro”. Además, Ramazani fue preguntado si en el vestuario se habla de Europa, a lo que respondió con “puede ser que sí, puede ser que no”. “El objetivo es afrontar los partidos como lo estamos haciendo. Lo que queremos es ganar partidos, hacer feliz a la afición y vamos a seguir trabajando hasta el final de temporada”, concluyó.