El obispo de Canarias revela el drama de la inmigración: “Hay que sentarse a buscar soluciones”

El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha pedido que no se utilice la inmigración para contribuir a la polarización política, ya que es una realidad que “nos supera” y ante la que “hay que sentarse a buscar soluciones”. Durante su participación en una conferencia en Logroño, recogida por EFE, el prelado ha insistido en que se debe tratar con personas, teniendo en cuenta su dignidad y sin caer en ideologías de “blancos o negros”.

EFE Miles de migrantes hacimnados en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria

Un reto inminente en Canarias

Mazuelos ha admitido que, aunque la llegada de personas desde África “siempre es una crisis”, el flujo ha disminuido recientemente porque “el tiempo no acompaña” y por las políticas de contención de Mauritania y Senegal. Sin embargo, ha alertado sobre el “reto” que enfrenta el archipiélago: “Miles de los menores no acompañados que han llegado a las islas están a punto de cumplir la mayoría de edad y ya no van a tener cama y comida”.

Canarias se mantiene en primer plano al ser la puerta de entrada de la ruta Atlántica, una de las más peligrosas del mundo. El obispo ha recordado crisis migratorias anteriores, como la vivida en el puerto de Arguineguín, donde se hacinaron más de 2.000 personas durante la pandemia, una situación que le hizo tomar “más conciencia sobre esta realidad”.

EFE EFE/ Gelmert Finol

La raíz del problema global

Para el obispo de Canarias, existe una dimensión de las migraciones sin solución aparente ligada a la globalización. “No podemos jugar a la globalización para traernos minerales del Congo para nuestros móviles, provocar guerras por ello y querer que su gente se quede allí”, ha sentenciado Mazuelos para explicar las causas profundas que obligan a las personas a dejar sus países.

Frente a los discursos simplistas, ha subrayado la desesperación que impulsa a estas personas a emprender un viaje tan peligroso. “Quienes se van tienen que estar muy desesperados para cruzar muchos países y luego meterse cinco días en el Atlántico en un cayuco con cien personas, eso hay que saberlo”, ha recalcado el prelado.

La inmigración es una realidad con muchas caras” José Mazuelos Obispo de la Diócesis de Canarias

Rechazo a la polarización política

Mazuelos ha afirmado que en el debate migratorio “nadie tiene la razón por completo”, criticando tanto a quien “dice que hay que echarlos a todos” como a quien pide “abrir las puertas a todos”. En su opinión, “en el término medio esté la virtud”. Por ello, ha insistido en que “no se puede jugar a utilizar la inmigración para contribuir a la polarización política, contra eso la Iglesia se rebela”.

El obispo ha destacado que detrás de cada migrante “hay historias conmovedoras” que a menudo no se conocen. Ha puesto como ejemplo los centros que acogen a mujeres que han sido víctimas de la trata o que “han salido corriendo algunas para evadirse de la ablación”, realidades que conmueven al conocerlas de cerca.

Por este motivo, ha concluido que la Iglesia “no habla solo de acoger, sino de integrar”. Mazuelos ha relatado el caso de una mujer que llegó en cayuco y fue víctima de trata, y que hoy “está integrada, tiene su peluquería, tiene su trabajo” en la sociedad. “Eso merece la pena y es lo que tenemos que hacer desde todos los estamentos”, ha finalizado.