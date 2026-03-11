Giro en el caso Francisca Cadenas: detenidos los dos hermanos investigados tras el hallazgo de restos óseos

La Guardia Civil ha detenido a los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas, vista por última vez en Hornachos (Badajoz) en 2017, según EFE. Este avance clave en la investigación, que ha permanecido años sin grandes progresos, sitúa el caso en un punto de inflexión.

La detención se ha producido tras el hallazgo de restos óseos durante el registro de una vivienda en la misma localidad. La propiedad está vinculada a los ahora detenidos, quienes han estado en el foco de las pesquisas desde el principio.

(Habrá ampliación)