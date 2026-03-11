COPE
Podcasts
Extremadura
Extremadura

Giro en el caso Francisca Cadenas: detenidos los dos hermanos investigados tras el hallazgo de restos óseos

La Guardia Civil arresta a los principales sospechosos después de encontrar huesos en una propiedad de Hornachos que podría ser clave para resolver el caso

Los hermanos de Hornachos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas

Los hermanos de Hornachos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas

Blas Sánchez

Almendralejo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La Guardia Civil ha detenido a los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas, vista por última vez en Hornachos (Badajoz) en 2017, según EFE.  Este avance clave en la investigación, que ha permanecido años sin grandes progresos, sitúa el caso en un punto de inflexión.

La detención se ha producido tras el hallazgo de restos óseos durante el registro de una vivienda en la misma localidad. La propiedad está vinculada a los ahora detenidos, quienes han estado en el foco de las pesquisas desde el principio.

(Habrá ampliación)

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 11 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking