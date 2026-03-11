COPE
Los restos óseos hallados en Hornachos son compatibles con los de Francisca Cadenas

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, confirma que los análisis apuntan a la mujer desaparecida en 2017 mientras la investigación sigue abierta

Celia LafuenteMiriam Garriga

Mérida - Publicado el - Actualizado

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que “los restos encontrados son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas”. La noticia llega tras días de intensa búsqueda en Hornachos, localidad donde se perdió la pista de Cadenas en 2017.

La investigación continúa

Quintana ha asegurado que los trabajos de investigación no han terminado y ha felicitado a la Guardia Civil por su labor. El delegado ha subrayado que Extremadura ha contado durante estos días con la “élite del cuerpo” para avanzar en el caso.

El pueblo y la familia, ante el desenlace

Por su parte, el alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, también ha alabado el trabajo de la Guardia Civil y el comportamiento de los vecinos del municipio a lo largo de estos siete años. El regidor ha explicado que ha podido hablar con la familia, la cual se encuentra “relativamente tranquila porque, aunque estaban deseando que esta historia tuviera un desenlace, sabían cuál era el final”.

AMPLIO DISPOSITIVO, ESTE MIÉRCOLES

Las actuaciones de la Unidad Central Operativa (UCO), con unos agentes desplegados en la jornada de este miércoles, se han concentrado durante todo el día en la vivienda principal de los investigados, pero el foco se amplió a última hora.

Los agentes precintaron otra propiedad privada, localizada en la zona de Puerta Llerena, al final de la calle Campillo. Se trata de una propiedad de tipo rústico, descrita como una especie de solar, cuya puerta ha sido sellada y es custodiada por una patrulla que restringe el paso.

