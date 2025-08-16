Piden la cuenta en un bar de Ibiza y cuando descubren por lo que les habían cobrado más de 12 euros acaba en denuncia

Vacaciones, buen tiempo, sol y unos cuantos días para desconectar. Esa es la fórmula perfecta para disfrutar de un verano en condiciones, y en especial de un mes de agosto que lleva prácticamente su quincena con fuerza. Este mes, el último del verano completo, es uno de los preferidos por los españoles para tomarse un merecido respiro.

Ya sea en la playa, en la montaña o en el pueblo, muchos aprovechan para cambiar de aires, alejarse del trabajo y dejar atrás el estrés del día a día. Es el momento ideal para hacer una pausa, un parón, descansar y recargar energías antes de volver a la rutina.

Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria

Cada uno organiza sus vacaciones según sus posibilidades y preferencias: algunos repiten en su playa de siempre, otros se refugian durante semanas en el pueblo familiar, y no faltan los que buscan aventura y eligen un destino nuevo para exprimir al máximo el turismo y sus vacaciones.

Por eso no es de extrañar que, en estos meses, los destinos más populares de España estén a reventar. Lugares como Canarias, la costa andaluza o las Islas Baleares se llenan no solo de turistas internacionales, sino también de españoles que no quieren perderse lo mejor del verano.

Entre las Baleares, tan paradisíacas como diversas, hay opciones para todo tipo de viajeros. Pero si hay una isla que destaca por encima del resto, esa es Ibiza.

Lo que les cobran en un bar de Ibiza

Con su clima envidiable, aguas cristalinas y una oferta de ocio única, Ibiza se ha ganado un lugar en la lista de destinos imprescindibles. No es casualidad que, solo en agosto, la población de la isla se dispare hasta superar los 300.000 habitantes, casi triplicando su número habitual.

Ibiza, especialmente en verano, es sinónimo de fiesta y playa, pero lo cierto es que se pueden hacer planes más tranquilos que no requieran de estar fuera de casa todo el día. Se puede ir de bares y estar igual de tranquilo que en otro lugar de España.

Eso sí, al estar tan masificada la isla y tan hasta arriba de gente, los precios también suelen incrementarse. Tanto es así que muchos critican que es imposible ir de vacaciones a la isla porque todo es carísimo.

Y buena muestra de ello es lo que les ha pasado a unos clientes en un bar de la isla balear. Ella lo contaba a través de sus redes sociales, y lo amplificaba la cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero.

Resulta que ella contaba que, al pedir la cuenta, se encontraron con un cobro que nadie les había dicho previamente. “La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta pero ante su insistencia aceptamos” empezaba contando.

Contaba, después, que estuvieron toda la noche con los bolsos puestos en esos ganchos y que, cuando les trajeron la cuenta, se los cobraron. “¿Es legal?” se preguntaba esta clienta porque, precisamente, el coste era de 12 euros.

Muchos les avisaban de que no era algo legal, y que podrían, sin duda, reclamarlo al restaurante. Lo que pasó después, todavía no lo sabemos.

Lo que aparece en un buffet de un hotel de ibiza

Y claro, con tanta gente, es normal que sucedan miles de anécdotas.

Una de ellas es la que contaba un joven que visitaba la isla balear durante este verano. Se alojaba con su familia en un hotel que, por lo pronto, incluía buffet libre. Y ahí es donde veía algo que le dejaba mudo.

Tanto, que decidía ponerlo en sus redes a través de un TikTok. Lo que él criticaba es que a los buffets libre parece que van a consumir toda la comida, sin pensar en que, realmente, todo eso empacha.

Alamy Stock Photo Hotel

“Está bien que amorticemos el precio de las cosas, pero hasta cierto punto. Acabo de ver a un niño de cuatro años comerse once cruasanes, eso ha intentado” decía sin palabras apenas.

Al final, reflexionaba sobre cómo, una vez que hemos pagado, intentamos aprovechar todo al máximo sin pensar en que no es nada bueno para nuestra salud.