Adrián Colunga defiende el empate del Real Murcia y elogia la polivalencia de su plantilla

El entrenador del Real Murcia, Adrián Colunga, ha analizado el empate a cero de su equipo contra el CD Teruel. El técnico considera valioso el punto obtenido, ya que se enfrentaban a un rival que llegaba como tercer clasificado y que planteó un partido muy cerrado con un sistema 5-4-1. Colunga destaca como aspecto positivo haber mantenido la portería a cero.

Adaptación defensiva ante las bajas

La falta de efectivos en la zaga ha obligado al cuerpo técnico a improvisar. Alberto, uno de los centrales, está lesionado y podría estar de baja entre una y tres semanas, mientras que Andrés López fue sustituido por precaución. Esto provocó que jugadores como Antonio David o Sekou tuvieran que actuar en la posición de central, una muestra de la polivalencia que elogia el técnico.

Los chavales han hecho un trabajo fantástico Adrián Colunga Entrenador del Real Murcia

Ajustes tácticos en ataque

A nivel ofensivo, Colunga ha explicado el cambio de posición de Pedro Benito, que jugó en el perfil izquierdo para estar más cerca del área rival. El entrenador también ha defendido a Antonio David de las críticas por algunas pérdidas de balón, afirmando que son un riesgo necesario.

Mier, un 'jugador fantástico'

El entrenador ha tenido palabras de elogio para Jorge Mier, del que ha dicho que "es un jugador fantástico" y que "nos está dando muchísimo en ataque y en defensa". Colunga ha destacado su capacidad para dar "continuidad al juego en diferentes alturas", aunque en este partido no pudo ser tan participativo en ataque debido al marcaje del rival.