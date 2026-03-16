Simonet pone el foco en el consumidor: «Un gin-tonic a 10 € nos parece bien, pero un kilo de queso a 15 €, caro»

La 38ª Fira del Camp de Menorca ha puesto su broche final este fin de semana en Alaior con una edición que, si bien ha estado marcada por las inclemencias meteorológicas, ha vuelto a demostrar la fortaleza y la pasión del sector primario de la isla. A pesar de que la alerta roja obligó a cancelar los actos exteriores, incluido el mercado, la afluencia de público durante el sábado fue masiva, consolidando la feria como el gran escaparate del campo menorquín y, en especial, de sus vacas de raza frisona.

La cita ha contado con la presencia del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern Balear, Joan Simonet, quien recorrió el recinto ferial para mostrar su apoyo a un evento que ha calificado como fundamental. Simonet ha destacado la importancia de la Fira del Camp no solo para Menorca, sino para todo el archipiélago, al tratarse de la principal feria agraria y ganadera de la comunidad autónoma y una de las más relevantes a nivel nacional.

El conseller ha aprovechado su visita para analizar la compleja situación que atraviesa el sector, lastrado por el rápido aumento de los costes de producción y de las materias primas. En este sentido, ha señalado que el campo está a la espera de que la Unión Europea o el Gobierno de España activen ayudas directas, tal como se hizo durante la crisis de Ucrania. Para Simonet, es crucial que se apliquen las "cláusulas de salvaguarda" para vigilar las importaciones y asegurar que los productos que llegan de fuera cumplan con los mismos estrictos controles fitosanitarios que se exigen a los productores locales.

Frente a este escenario, la gran fortaleza del campo balear, según el conseller, reside en su apuesta por "un producto de alta calidad, un producto diferenciado, un producto local que cada vez valora más el consumidor". Ha insistido en la necesidad de que esta apuesta por la calidad se vea reflejada en toda la cadena, desde la comercialización en la gran distribución hasta su presencia en la hostelería y la restauración. "Tenemos vinos, aceite, miel, carne y, por supuesto, todo lo que es el queso y sus derivados lácteos. Hay que tenerlos presentes cada día a la hora de consumir", ha afirmado Simonet.

El valor del producto local

En su defensa del producto de proximidad, el conseller ha introducido una reflexión sobre la percepción de los precios por parte del consumidor, lanzando una crítica directa a ciertas contradicciones del mercado. "No discutimos que un gin-tonic valga de ocho a diez euros, lo vemos normal, pero en cambio encontramos que el queso a 15 euros el kilo es caro", ha sentenciado Simonet durante su intervención en la feria.

No discutimos que un gin-tonic valga de ocho a diez euros, pero en cambio encontramos que el queso a 15 euros el kilo es caro” Joan Simonet Conseller de Agricultura Pesca y Medio Natural Govern Balear

Con esta comparativa, ha querido poner de manifiesto la necesidad de una mayor conciencia por parte de los compradores. "Con lo que cuestan dos gin-tonics podríamos comprar un kilo de queso. Debemos ser conscientes de lo que somos como consumidores", ha añadido. Para impulsar esta labor de pedagogía y apoyo, ha recordado que los medios de comunicación tienen "un papel fundamental para difundir el mensaje" y ha adelantado que desde el Govern se trabaja para montar una empresa público-privada que ofrezca nuevas vías de actividad complementaria a los ganaderos.

La élite de la vaca frisona menorquina

El epicentro de la feria ha sido, un año más, el XXXVIII Concurso Morfológico de Ganado Bovino Frisón, el certamen más importante de las Islas Baleares. El juez del concurso, el gallego Alberto Iglesia Vila, ha destacado el altísimo nivel de los animales presentados, asegurando que "no es habitual ver en otros lugares del Estado grupos de animales con un nivel tan alto de calidad productiva y morfológica", y ha añadido que los menorquines pueden sentirse "muy orgullosos" de su cabaña.

Las ganaderías de Es Mercadal y Ciutadella han sido las grandes triunfadoras del certamen. El premio más codiciado, el de Vaca Gran Campeona, ha sido para el ejemplar Binillubet Doberman Princesa, de la finca Binillubet (Es Mercadal), que también se ha alzado con los títulos de Vaca Adulta Campeona y Vaca Intermedia Campeona con Binillubet Hanans Cendra. En las otras categorías, la Vaca Joven Campeona ha sido Bell Lloc Haniko Fresa, de Son Bell Lloc (Ferreries); la Novilla Gran Campeona ha sido para Lloch Nou Jax Xupi, de Lloc Nou (Ciutadella); y la Ternera Campeona ha recaído en Binigarba Doc Turquia, de Binigarba (Ciutadella).