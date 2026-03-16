Toda la información sobre la compra-venta del Granada CF

El Granada podría cambiar de principales accionistas en los próximos días. La operación, estaría lideraría Javier Rodríguez, quien fuera jefe de Operaciones e Infraestructuras del club, que quedó desligado de la entidad rojiblanca el pasado verano. Junto a él estaría el letrado Antonio Mir. El capital de la operación procedería de un inversor extranjero. Esta operación llevaba meses fraguándose y se esperaba que se hiciera pública a finales de este mes o principios del siguiente. Sin embargo, hoy Canal Sur ha adelantado que ya se habría cerrado. Sin embargo, desde otras fuentes se indica que todavía no se ha concretado. Lo cierto es que, como tendremos ahora la oportunidad de detallar, para poder concretar esta compraventa es necesario que se pronuncie el Consejo Superior de Deportes y este trámite no es sencillo.

gino pozzo

Un dato muy importante: en toda esta operación la pieza clave es Gino Pozzo. Es posible que no haya cobrado todo lo que le debía haber pagado desde la sociedad asiática que ahora es la propietaria de la entidad y que la acción de compraventa pasara porque él recuperara estas acciones y fuera el que se las vendiera a los nuevos accionistas. Esta acción debería llevarse a la práctica en un juzgado de Luxemburgo, que es el que tiene la última palabra.

Todo iba por buen camino hasta la difusión de la noticia, que pudiera haber provocado algún contratiempo. Esta tarde habrá una reunión en Madrid con la presidencia de Mir y Rodríguez, más asesores legales, donde se estudiará el nuevo escenario. Lo cierto es que de forma paralela había otras operaciones similares que pretendían comprar el club que podrían estar tuteladas por los actuales dirigentes del club. Desde el Granada se indica que no se tiene conocimiento de que la operación indicada esté cerrada. La llegada de los nuevos accionistas supondría un relevo importante en los principales cargos directivos del club.

un punto que supone un alivio

Mientras, el equipo de Pacheta, tras su empate frente al Andorra, ha conseguido separarse un punto más de la zona de descenso, que ahora mismo marca el Huesca con seis puntos menos que el equipo rojiblanco. A la misma distancia se encuentran Albacete y Valladolid, mientras el Leganés se sitúa en el borde, con solo tres puntos más que los oscenses, que hoy han prescindido de los servicios de Jon Pérez Bolo, su entrenador, y de Ángel Martín González, su director deportivo.

polémica arbitral

El empate a un gol frente al Andorra ha estado marcado por la polémica debido a la actuación de la árbitra del partido, Marta Huerta. La colegiada anuló un tanto al equipo de Piqué cuando el partido iba con empate a un gol por una falta previa de Lautaro sobre Rodelas. El gesto que hizo tras la consecución del tanto se prestaba a dos interpretaciones: o que había señalado falta o que había indicado gol. Los jugadores de ambos equipos interpretaron que había sido gol y, mientras los futbolistas del Andorra lo celebraban, los rojiblancos sacaron de puerta y marcaron un tanto que fue anulado. Es una situación polémica en torno a la que hemos puesto luz en DEPORTES COPE GRANADA, con el análisis del árbitro Antonio Olivares.