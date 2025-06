Sebastià Salort lanza un aviso: “Si no puedo llegar con la somereta, tendré que bajar a pie”

Las fiestas de Sant Joan ya se sienten en cada rincón de Ciutadella, y COPE Menorca ha cerrado tres días intensos de programación especial con un emotivo programa en directo desde el Asador Molí d’es Comte. Entre música, emoción y tradición, han pasado por los micrófonos protagonistas esenciales de las celebraciones. Entre ellos, el fabioler Sebastià Salort, el jefe de la Policía Local Diego Pastrana y el alcalde Llorenç Ferrer.

Una de las intervenciones más sentidas fue la de Salort, que lanzó una advertencia clara a la ciudadanía: si no se facilita el paso en el Carrer Major d’es Born, podría verse obligado a descabalgar y pedir permiso a pie para iniciar el protocolo de Sant Joan. “Si no puedo pasar con la somereta, me han ordenado que pare antes y llegue caminando. No sería lo que toca”, declaró.

“Pido respeto, sobre todo por el animal”

Sebastià Salort, que este 2025 cumple su 32º Sant Joan como fabioler, explicó que, a pesar de la experiencia, cada año es un reto nuevo. Pero este puede tener un matiz inédito: la posibilidad de no poder llegar montado hasta Cas Caixer Senyor para realizar el primer toque. “Nunca hemos llegado tarde, nunca hemos tenido que hacerlo a pie, y me gustaría que siga siendo así”, señaló.

El fabioler hizo un llamamiento explícito a la juventud y a quienes acuden en masa a los puntos clave del recorrido: “Os pido que dejéis un espacio visible y suficiente para que la somereta, En Xisco, pueda llegar hasta la puerta. Lo pido por el animal, que es quien más lo sufre, y por la fiesta”.

Salord agradeció también el trabajo de todo su entorno, desde su familia hasta quienes le ayudan con los animales y los preparativos. “Hay mucha gente detrás de cada paso que doy como fabioler. Esto no es solo una persona, es una cadena de personas que lo hacen posible”.

Seguridad reforzada y educación preventiva en expansión

En la misma emisión, Diego Pastrana, jefe de la Policía Local de Ciutadella, detalló el dispositivo especial de seguridad para estas fiestas. Más de 400 personas estarán implicadas durante los momentos clave, y este año se incorpora un dron con imagen en directo que permitirá una vigilancia más precisa en eventos multitudinarios como Sant Joan de Missa.

“Hemos hecho más trabajo que nunca, tanto en la preparación como en la prevención”, explicó. En cuanto al perfil de los asistentes, confirmó que además de los jóvenes de Mallorca, ahora también se detecta una presencia creciente de visitantes de Cataluña: “Por eso, junto a los Mossos d’Esquadra, empezaremos a trabajar para implantar educación preventiva en institutos catalanes, como ya hicimos con éxito en Mallorca”.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Cope Menorca Diego Pastrana, Inspector Jefe Policía Local Ciutadella

“Sant Joan es la fiesta de Baleares y debe financiarse como tal”

El alcalde de Ciutadella, Llorenç Ferrer, aprovechó su intervención para reivindicar un mayor apoyo institucional. Denunció que algunos agentes de la Policía Nacional tengan que adelantar gastos y pidió que la fiesta se trate con el valor que representa: “Es la fiesta de las fiestas, y los costes que asume Ciutadella deberían compensarse. No es una cuestión de orgullo, sino de justicia”.

Ferrer también confirmó la habilitación de unos 500 nuevos aparcamientos para facilitar la movilidad durante las fiestas. Además, insistió en que el transporte público debe ser la opción preferente, ya que el centro urbano quedará completamente blindado. “Adaptarnos a la magnitud de Sant Joan es imprescindible, pero sin perder su esencia”.

COPE Menorca cerró así su programación especial “Sant Joan surt per s’emisora” desde el Asador Molí d’es Comte, con el compromiso de seguir acompañando a la ciudadanía en los momentos más señalados de la fiesta.

Todos los programas especiales de Sant Joan pueden recuperarse en esta misma web, en la sección “Escucha COPE Menorca”, o a través de la app oficial de COPE.

La programación festiva ha arrancado esta noche con la participación de 11 “festers” y 6 fiestas de calle, pero el momento más esperado llegará el próximo domingo, Día d’es Be, con el primer toc en Cas Caixer Senyor a las 9 de la mañana.