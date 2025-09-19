El recurso del PSOE paraliza de forma cautelar la modernización de la carretera general de Menorca

La modernización de la carretera general de Menorca sufre un nuevo revés. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha decretado la suspensión cautelar de la licitación de las obras en el tramo de Rafal Rubí, después de que el PSOE presentara un recurso contra el proceso de contratación.

La medida detiene de manera inmediata la tramitación prevista por el Consell Insular de Menorca, que había aprobado la licitación el pasado 28 de julio. El plazo para la presentación de ofertas se cerró el 9 de septiembre, y los planes iniciales apuntaban a que los trabajos pudieran arrancar entre finales de octubre y principios de noviembre.

El proceso, en pausa hasta resolver el recurso

El tribunal aclara que la suspensión no supone una anulación del concurso ni una valoración sobre el fondo del recurso, sino una medida cautelar habitual que se aplica hasta que se resuelva la impugnación. Esto implica que el proyecto queda temporalmente bloqueado, a la espera de que se determine si el recurso socialista tiene fundamento.

El tramo afectado, el de Rafal Rubí, forma parte del plan de modernización de la carretera general, considerado uno de los principales proyectos de infraestructuras de Menorca. Su objetivo es mejorar la seguridad vial, incrementar la fluidez del tráfico y actualizar unas conexiones que acumulan años de retrasos.

Mientras tanto, la paralización alimenta la incertidumbre sobre los plazos, ya que cualquier demora en la resolución del tribunal puede desplazar el calendario previsto y posponer el inicio de las obras más allá de 2025.

El PP acusa al PSOE de frenar el proyecto

Desde la oposición, el Grupo Popular en el Consell Insular ha cargado contra el Partido Socialista, al que acusa de bloquear el progreso de la isla. El portavoz popular, Joan Pons, recuerda que durante los años de gobierno socialista la carretera ya estuvo en obras sin una solución definitiva, y considera que este nuevo recurso perjudica a la seguridad y a la calidad de vida de los menorquines.

El PP sostiene que la tramitación del proyecto se ha realizado con todas las garantías legales y de transparencia, cumpliendo los requisitos de contratación pública. Según su posición, el recurso solo genera retrasos innecesarios y añade presión a un proyecto estratégico para la isla.

Los populares exigen al PSOE que retire la impugnación y permita avanzar con las obras, alertando de que cualquier accidente en este tramo quedaría bajo la responsabilidad política de quienes han bloqueado el expediente.

Un proyecto con peso estratégico para la isla

La modernización de la carretera general ha sido objeto de debate durante décadas y continúa siendo una de las prioridades en materia de infraestructuras de Menorca. El tramo de Rafal Rubí, donde se prevé actuar en primer lugar, se ha señalado como un punto especialmente sensible en términos de seguridad vial.

El Consell Insular mantiene que el proyecto se ha diseñado con criterios de seguridad jurídica, sostenibilidad y adecuación a la normativa vigente, implicando tanto a técnicos internos como a consultores externos. La intención del actual equipo de gobierno es desbloquear cuanto antes el procedimiento para que las obras puedan comenzar sin más contratiempos.

El futuro inmediato dependerá ahora de los tiempos del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que deberá pronunciarse sobre el recurso socialista. Hasta entonces, el proyecto de modernización de la principal vía de la isla queda en suspenso, sumando un nuevo capítulo a la larga historia de retrasos de la carretera general.