Menorca abre una convocatoria extraordinaria para Trepuconet y prevé 160 profesionales en servicios sociales en los próximos años

El Consell Insular de Menorca ha aprobado una convocatoria extraordinaria de empleo en el área de Bienestar Social con el objetivo de cubrir plazas en el nuevo centro Trepuconet 3. La apertura de este equipamiento, prevista de forma inminente, exige disponer de personal especializado que garantice la atención adecuada a los usuarios.

La iniciativa se enmarca en un contexto de ampliación progresiva de servicios sociales en la isla. En paralelo a esta convocatoria, se estima que en los próximos años será necesario contratar hasta 160 profesionales adicionales, vinculados a nuevos proyectos como la implantación de un Servicio de Atención Domiciliaria (SAT) insular y la puesta en funcionamiento de más plazas residenciales.

Perfiles convocados y procedimiento

La convocatoria extraordinaria incluye diferentes perfiles del ámbito social y asistencial. Se han abierto bolsas de trabajo para psicólogos, educadores sociales, monitores de integración, auxiliares cuidadores y celadores. Con estas bolsas, además de dar respuesta a la puesta en marcha de Trepuconet 3, se podrá contar con personal de refuerzo para cubrir bajas o necesidades puntuales en otros centros de Menorca.

El plazo de presentación de solicitudes se extiende hasta el 25 de agosto de 2025. Las inscripciones pueden realizarse telemáticamente a través del portal de bolsas de trabajo del Consell Insular o presencialmente en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana (SAC). Las bases de la convocatoria, publicadas en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), detallan la documentación requerida, el temario específico y las condiciones de acceso.

Las nuevas bolsas de empleo permitirán ofrecer mayor estabilidad laboral a los profesionales. Los contratos derivados de esta convocatoria podrán tener una duración de hasta tres años, lo que facilitará la consolidación de equipos y reducirá la rotación en los servicios sociales de la isla.

Retos estructurales del sistema social

La previsión de 160 profesionales necesarios a medio plazo responde a una realidad cada vez más exigente en el ámbito de la atención social. El aumento del grado de dependencia de los usuarios y la necesidad de ampliar servicios hacen imprescindible planificar con antelación la incorporación de personal cualificado.

Uno de los principales obstáculos en este proceso es la falta de vivienda asequible en Menorca. La disponibilidad limitada de alquiler dificulta la atracción de trabajadores de fuera de la isla, por lo que se estudian fórmulas alternativas para dar respuesta a esta problemática. El Consell reconoce que, aunque la prioridad es contar con profesionales locales, será necesario contemplar opciones de alojamiento temporal para quienes lleguen de otras comunidades.

La formación es otro aspecto clave para cubrir la demanda prevista. Desde el Consell se trabaja en la apertura de nuevos perfiles profesionales mediante el acceso al certificado de profesionalidad, lo que permitirá que más personas puedan optar a las bolsas. También se mantienen contactos con colegios profesionales y universidades para atraer a recién titulados y abrir convenios de prácticas que refuercen la captación de talento.

El requisito del catalán representa igualmente un reto en determinadas categorías. Algunas personas con experiencia en el sector no cumplen actualmente con el nivel exigido, lo que les impide presentarse a la convocatoria. Ante esta situación, se plantean fórmulas de flexibilidad que permitan la incorporación con un periodo de adaptación acompañado de formación específica.

El Consell también estudia la posibilidad de declarar algunas plazas como de difícil cobertura. Esta figura facilitaría la adopción de medidas excepcionales de contratación en perfiles con alta demanda, asegurando así la prestación de servicios básicos en el ámbito sociosanitario.

Una apuesta por reforzar la atención social

Con estas medidas, el Consell Insular busca consolidar un sistema social más fuerte y preparado para los retos de los próximos años. La apertura de Trepuconet 3 es el primer paso de una estrategia que contempla tanto la ampliación de recursos residenciales como la mejora de la atención a domicilio en toda la isla.

La convocatoria extraordinaria constituye una oportunidad laboral para quienes quieran integrarse en un sector en expansión y con gran impacto social. El Consell subraya que la incorporación de nuevos profesionales será clave para garantizar un servicio de calidad y una atención adecuada a las personas en situación de dependencia o vulnerabilidad.

Toda la información sobre la convocatoria puede consultarse en la web del Consell Insular y en las oficinas del SAC. Allí se especifican los requisitos, los perfiles convocados y el procedimiento para presentar las solicitudes, cuyo plazo concluye el 25 de agosto.