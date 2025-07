La madona que da voz al campo menorquín y sabor al mejor Mahón‑Menorca artesano”

El mundo del campo menorquín vive una pequeña tregua gracias a las lluvias de este invierno, pero la dureza del oficio y las normativas “pensadas desde despachos lejanos” siguen marcando el día a día de los ganaderos. Así lo explica Catalina Pons, presidenta de la FAGME, que acaba de alzarse —junto a su madurador, Quesos Quintana— con el premio al mejor formatge Mahón‑Menorca 2025 en la categoría artesana. Pons atendió los micrófonos de COPE Menorca para hacer balance del momento del sector y poner en valor un galardón que reconoce “la dedicación, el sacrificio y el amor por la tierra”.

“Hay que estar arriba cada día”

En plena campaña de pastos y forraje, Catalina Pons no oculta la dureza del oficio. “Quien hace trabajo en el campo sabe que es muy sacrificado y que no tiene vacaciones”, recuerda. En Son Quart crían más de 70 vacas lecheras y producen a diario las piezas de su queso artesano, elaborado con leche de alta calidad, cuajo y fermentos naturales, y madurado por Quesos Quintana hasta alcanzar el punto óptimo. “No hay secretos —dice—, más que alimentar bien al ganado, trabajar con cariño y estar siempre encima. No puedes perder la rueda”.

La presidenta de FAGME confirma que este invierno la climatología ha sido algo más benigna que otros años. “Ha llovido más y se ha notado. Al menos hemos podido llenar los silos y las balas de forraje sin tener que comprar tanto fuera, que siempre repercute en el bolsillo”, apunta. Pese a ello, recuerda que “los animales tienen que comer bien cada día, haga frío o calor, y por eso hay que estar atentos”.

Las administraciones, dice, “van haciendo”, aunque con retrasos comprensibles por la burocracia. “A veces desde fuera es fácil decir que no hacen nada, pero cuando vives dentro sabes que los problemas vienen de muchos lados”, comenta. También advierte de las normativas europeas “que no se adaptan a la realidad menorquina”, por lo que desde FAGME trabajan para trasladar las demandas locales a Palma, Madrid y Bruselas: “No pueden exigir cosas impensables para quien vive del campo y no lo conoce”.

Un galardón que sabe a trabajo bien hecho

Aunque el análisis del sector domina su discurso, Pons no esconde la alegría por el premio al mejor formatge Mahón‑Menorca 2025, en la categoría artesana, elaborado por Son Quart y madurado por Quesos Quintana. “Es una gran satisfacción que reconozcan la feina bien hecha. Este es ya el cuarto premio que conseguimos y siempre es una sorpresa, porque hay muchos quesos muy buenos”, afirma. El palmarés refleja que ya fueron distinguidos en 2017, 2018, 2024 y ahora en 2025, alternando los años y demostrando una constancia que Pons considera fruto de un esfuerzo colectivo. “Aquí cada uno aporta su granito de arena. No es sólo mío, es de todos”, subraya.

En Son Quart producen durante la temporada más fresca, de otoño a primavera, y consiguen un producto reconocido en toda la isla por su sabor intenso y su textura cuidada. “El secreto está en no dejar de mimar el queso, girarlo y untarlo cuando toca y darle el tiempo y las condiciones que necesita”, explica Pons, quien agradece el esfuerzo de su familia y del equipo de la finca.

Pese al éxito, la ganadera recuerda que el premio “no da derecho a relajarse” y que el día a día del campo sigue igual de exigente. “Esto no para nunca —concluye—, y seguiremos luchando por sacar adelante el campo menorquín, que es parte de nuestra identidad”.

El panorama completo del concurso Mahón‑Menorca 2025

En el XXIV Concurso DOP Mahón‑Menorca, organizado por el Consejo Regulador, se han presentado 76 piezas de toda la isla, marcando un récord de participación y una notable calidad general. Además del galardón artesanal para Son Quart y Quesos Quintana, otros ganadores destacados fueron:

Alcaidús (Alaior): mejor queso industrial semicurado.

Hort Sant Patrici (Ferreries): mejor queso industrial curado.

En la categoría artesana semicurado, se impuso D’en Vinent (Talatí de Baix), seguido por Algendar d’en Gomila y Subaida.

En curado, junto a Son Quart‑Quintana, también fueron premiados Quesos Torralba y la Cooperativa Agrícola i Ramadera de Menorca (Son Planas).

Este concurso distingue a los productores por su “esfuerzo diario” y refuerza la imagen de calidad del queso Mahón‑Menorca, uno de los productos gastronómicos más emblemáticos de las Illes Balears.