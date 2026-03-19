La Fundación ”la Caixa” impulsa tres proyectos sociales clave en Menorca

Más de un millón de hogares están en situación de vulnerabilidad

La Fundación ”la Caixa” ha seleccionado tres proyectos sociales en Menorca dentro de su Convocatòria de Projectes Socials Illes Balears 2025, a los que destinará más de 84.000 euros. Estas iniciativas, que se desarrollarán en Maó (2) y Es Castell (1), permitirán atender a más de 600 personas en situación de vulnerabilidad en la isla.

En el conjunto de Baleares, la convocatoria ha seleccionado 37 proyectos de entidades sociales, con una inversión total que supera el millón de euros. Gracias a este impulso, se podrá atender a más de 15.600 personas en situación de vulnerabilidad en toda la comunidad autónoma, a través del trabajo de 197 profesionales y 279 voluntarios.

Foco en los más vulnerables

Los proyectos se centran en mejorar la calidad de vida y promover la igualdad de oportunidades. Más de la mitad de las iniciativas seleccionadas (51,4 %) se dirigen a personas con discapacidad, trastorno mental o enfermedad, mientras que un 43,2 % se enfoca en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. El 5,4 % restante está destinado a personas mayores.

Un compromiso reforzado con las entidades

Una de las novedades de esta edición es el aumento del importe inicial que reciben las entidades al firmar el convenio, que pasa del 80 % al 90 % del total de la ayuda concedida. Sandra Blanch, directora de Colaboraciones y Alianzas para el Impulso Social de la Fundación ”la Caixa”, ha destacado el "compromiso firme y sostenido en el tiempo" con quienes atraviesan dificultades.

Estas iniciativas generan oportunidades, promueven la equidad y contribuyen a reducir las brechas de la desigualdad" Sandra Blanch Directora de Colaboraciones y Alianzas Fundación 'La Caixa'

En la presentación de la resolución, Blanch ha subrayado cómo el programa impulsa proyectos de entidades locales que conocen la realidad de cerca. "Estas iniciativas generan oportunidades, promueven la equidad y contribuyen a reducir las brechas de la desigualdad. Además, son un motor de cohesión social y territorial", ha señalado.

Más de 25 años de impacto social

El programa de Convocatòries de Projectes Socials celebró su 25 aniversario en 2024, consolidándose como un motor clave de transformación. Desde 1999 hasta 2025, la fundación ha impulsado 532 proyectos en las Illes Balears con una aportación acumulada de 11,5 millones de euros, atendiendo a casi 140.000 personas.