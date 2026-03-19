Pichi Alonso señala el factor que selló el pase del Barcelona a cuartos de final de la Champions: "La clave está..."

El analista de Esports COPE Pichi Alonso ha desgranado las claves de la contundente victoria del FC Barcelona ante el Newcastle en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, un partido que, según él, tuvo dos caras muy distintas. Aunque el resultado final fue abultado, la primera parte fue mucho más igualada y el encuentro cambió por completo tras una acción determinante.

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Un penalti que lo cambia todo

Para Alonso, hay un momento que marca un antes y un después en el partido. "La clave está en el penalti", afirmó con rotundidad, refiriéndose a la pena máxima sobre Raphinha. En su opinión, esa jugada "cambia radicalmente el partido" y expone cierta "vulnerabilidad defensiva" del rival, que hasta ese momento se había mostrado como un equipo muy intenso que no dejaba jugar con comodidad.

La clave está en el penalti, que cambia radicalmente el partido" PICHI ALONSO Analista Esports COPE

En el plano individual, el exjugador ha destacado el papel de varios jugadores. Ha señalado a Raphinha como el MVP del encuentro y ha subrayado la importancia de los dos goles de Robert Lewandowski para que el delantero polaco recupere "aquella confianza que no tenía", algo fundamental para el equipo. También ha elogiado la "energía" y las "desmarcadas" de Fermín, que aportan un gran valor al juego ofensivo del Barça.

La enfermería, un factor decisivo

De cara al tramo decisivo de la temporada, Alonso considera fundamental la recuperación de los jugadores lesionados. La vuelta de futbolistas como Balde, Koundé y De Jong se antoja crucial. "Es muy positivo que estén todos", ha comentado, "pero tienen que estar en las mejores condiciones para rendir al 100%", insistiendo en que no basta solo con tenerlos disponibles, sino que deben estar a su máximo nivel.

EFE BARCELONA, 18/03/2026.- El portero del Barcelona Joan García (2i) recibe atención médica durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado entre el Barcelona y el Newcastle, este miércoles en el Camp Nou. EFE/Alejandro García

Es muy positivo que estén todos, pero han de estar en las mejores condiciones para rendir al 100%" PICHI ALONSO Analista Esports COPE

El futuro en Europa

Sobre la próxima eliminatoria de cuartos de final contra el Atlético de Madrid, Pichi Alonso la prevé "muy igualada". Aunque considera favorito al equipo azulgrana, recuerda que el conjunto de Simeone es un rival muy fuerte. En este sentido, cree que el precedente del 4-0 en la Copa del Rey es una experiencia positiva de la que "hay que aprender" para no cometer los mismos errores, aunque el partido de vuelta sea fuera de casa.

Finalmente, el colaborador de 'Esports COPE' ha ofrecido sus pronósticos para otras eliminatorias europeas, apostando por el Bayer de Múnich frente al Real Madrid, el Arsenal ante el Sporting de Portugal y el PSG contra un Liverpool que, en su opinión, "no acaba de estar como la pasada temporada".