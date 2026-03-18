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La imagen del día de Manolo Oliveros: "Es un día de ganar"

Así ve Manolo Oliveros el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Newcastle en el Camp Nou.

Manolo Oliveros, en los estudios de COPE Barcelona.
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udio LA IMAGEN DEL DIA | 18 MARZO 2026 | MANOLO OLIVEROS

Eduard Badía

Barcelona - Publicado el - Actualizado

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