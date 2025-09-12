Las fiestas de Maó se saldan con 17 detenidos y 99 actas, la mayoría por posesión de drogas

La Policía Nacional ha dado por finalizado el dispositivo especial de seguridad desplegado con motivo de las festes de la Mare de Déu Gràcia de Maó, que se han cerrado con 17 detenidos y 99 actas levantadas, de las cuales 94 corresponden a posesión de drogas. Detenidos por distintos delitos

Según el balance oficial, entre los arrestados figuran seis personas por malos tratos —uno de ellos también por hurto—, uno por un delito contra la salud pública, otro por resistencia, tres por atentado contra agentes de la autoridad, dos por lesiones, uno por amenazas, uno por violencia doméstica, uno por robo con violencia y uno por quebrantamiento de condena.

El operativo policial también se tradujo en 99 actas administrativas, la gran mayoría por tenencia de sustancias estupefacientes, además de dos por portar armas peligrosas y tres por faltas de respeto a los agentes.

Un despliegue de 60 agentes

El dispositivo de este año ha contado con la participación de alrededor de 60 efectivos de la Comisaría Local de Maó, desplegados tanto en los actos centrales como en los días previos y posteriores a las fiestas.

La Policía Nacional ha explicado que se realizaron controles preventivos en distintos puntos de la ciudad, tanto en las zonas de mayor afluencia de personas como en otras áreas del municipio, con el objetivo de garantizar la seguridad en todo momento. “Se ha dado cobertura al ciudadano en los momentos más críticos, sin dejar de atender al resto de la demarcación”, señalaron desde el cuerpo.

este viernes, la fiesta continúa en el puerto

Pese a que el pasado martes las actividades previstas en el puerto tuvieron que cancelarse por la lluvia y la alerta naranja, el programa festivo se retoma hoy viernes 12 de septiembre. Está prevista la baixa al port dels gegants de Maó acompañados por la Banda de Música, además de una noche de mercados en el Moll de Llevant y actuaciones musicales.

Con este cierre en el puerto, las Festes de la Mare de Déu de Gràcia 2025 pondrán su broche final tras unos días marcados por la masiva participación ciudadana, la lluvia ocasional y un fuerte dispositivo policial que ha permitido mantener la seguridad en la ciudad pese al elevado número de asistentes.