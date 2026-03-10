El 'efecto cohete' de los carburantes dispara la incertidumbre en Menorca

La escalada de precios de los carburantes, motivada por la guerra en Oriente Medio, ha generado una notable preocupación en Menorca, especialmente en sectores muy dependientes del combustible como el transporte, la agricultura o la pesca. En apenas diez días, el gasoil ha experimentado subidas muy fuertes, una situación que Salvador Botella, responsable del grupo de suministro Mitjan Lloc, analiza con detalle.

El ‘efecto cohete’ en los precios

Salvador Botella describe el fenómeno actual como el "efecto cohete", que provoca que los precios "suben de una manera desorbitada cuando hay incrementos del petróleo, y después, cuando tendrían que bajar, lo hacen de forma mucho más paulatina". Ante esta realidad, los distribuidores minoristas de la isla tienen poco margen de maniobra más allá de repercutir las tarifas que imponen las grandes petroleras directamente en el cliente final.

Esta situación genera una "incertidumbre y un incremento de precios verdaderamente desorbitado". Botella asegura que, desde su empresa, intentan paliar el impacto en la medida de lo posible, incluso "reduciendo nuestros márgenes para la sustentabilidad de nuestros negocios".

Somos una parte afectada y se está repercutiendo de forma importante en nuestro margen de maniobra" Salvador de Botella Propietario Grupo Mitjan Lloc

La mitad del coste son impuestos

Un factor clave en el precio final de los carburantes es la carga impositiva. Según Botella, "de un euro, el 50 por ciento son impuestos". Este porcentaje se reparte a partes iguales entre la comunidad autónoma y el Gobierno central. Es decir, de cada euro que paga un consumidor, un 25 % se destina a la financiación del Govern Balear y otro 25 % a la del Gobierno de España.

Por este motivo, el empresario sugiere que las administraciones podrían tomar "medidas para paliar el precio", como una "reducción de tasas de IVA o bonificaciones", para aliviar la presión sobre los consumidores y los sectores productivos.

¿Por qué varía tanto el precio entre gasolineras?

La diferencia de precios entre las gasolineras convencionales y las 'low cost' se debe a los distintos canales de distribución y sistemas de venta. Mientras que las de bajo coste se centran en un "precio monolito", las distribuidoras tradicionales "bonifican el precio mediante tarjetas de fidelización".

Además, Botella defiende que el producto de las marcas tradicionales ofrece "más aditivos y mejor calidad", a diferencia del que se puede encontrar en las 'low cost'. Advierte que, aunque el ahorro inicial pueda ser atractivo, a la larga puede suponer un mayor coste en mantenimiento del motor.

Lo que pagas a corto plazo sale barato, a largo plazo, después sale caro" Salvador de Botella Propietario Grupo Mitjan Lloc

Ante este escenario de inestabilidad, Botella recomienda a los consumidores "tener calma y sangre fría" y no acudir en masa a repostar, ya que no se sabe cuánto durará la crisis ni cómo se estabilizarán los precios. Señala además que Estados Unidos ya contempla usar sus reservas estratégicas para frenar la escalada.

La situación también afecta directamente a empresas como la suya, que cuenta con una plantilla de 45 empleados y que vive momentos "complicados, que crean incertidumbre, inestabilidad y malestar". Por ello, insiste en la necesidad de "reconducir la situación día a día" y mantener la calma para poder atender a todos los clientes.