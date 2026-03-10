El sonido de León y El Bierzo toma las calles de Madrid por San Patricio

La celebración de San Patricio volverá a llenar las calles de Madrid de música y tradición este sábado 14 de marzo. En esta ocasión, una gran formación con más de treinta músicos procedentes de El Bierzo y León será la protagonista del desfile, llevando los sonidos de las gaitas y el baile tradicional al corazón de la capital.

Bajo la dirección de Rafael Busto Ferrero, un referente de la música tradicional leonesa con más de cuarenta años de trayectoria, actuarán conjuntamente componentes de cuatro destacadas formaciones. Estas son el Área Tradicional de la Escuela Municipal de Música de Valverde de la Virgen, el Grupo de Gaitas de la Escuela Municipal de Música Beatriz Osorio de Bembibre, la Agrupación de Gaitas Virgen del Camino (AGAVICA) y el Grupo Folclórico Cultural Alegría Berciana de Ponferrada.





Una colaboración consolidada

Este formato de actuación conjunta no es nuevo para ellos. Los integrantes de las agrupaciones dirigidas por Rafael Busto llevan años colaborando en diversos eventos, buscando crear momentos de encuentro y convivencia a través de la música. Esta será la tercera vez que la formación berciano-leonesa participa en la Fiesta de San Patricio de Madrid, que celebra ya su cuarta edición.

La organización del evento

Detrás de este proyecto se encuentran el gaitero asturiano Bras Rodrigo y la promotora berciana Belén Palencia, quienes canalizan la organización a través de la Fundación Banda de Gaitas Corvera de Asturias. El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y de Guinness, además de otros patrocinadores que se suman en cada edición.

Como símbolo de su origen, las banderas de la provincia de León y de la comarca del Bierzo ondearán junto a las de otras comunidades y provincias, añadiendo un toque de color y representatividad al desfile.