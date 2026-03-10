Giro en el caso Francisca Cadenas: los investigados no declararán hasta que se levante el secreto de sumario

Los dos hermanos de Hornachos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas han salido en libertad del cuartel de la Guardia Civil de Zafra tras acogerse a su derecho a no declarar. La defensa ha decidido aplazar las declaraciones hasta que se levante el secreto de sumario, un cambio de estrategia justificado por la falta de información sobre los hechos que se les imputan casi nueve años después de la desaparición.

Acceso a elementos esenciales

El abogado de los investigados, José Duarte, ha explicado que su decisión responde a la necesidad de "acceso a los elementos esenciales de la investigación para poder ejercer la defensa". Según el letrado, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han facilitado la información que han considerado "suficiente" dentro de los límites marcados por el secreto de las actuaciones.

Sin embargo, la defensa ha considerado que los datos aportados son "insuficientes" y "demasiado genéricos", consistiendo básicamente en "investigaciones testificales de personas de la localidad y poco más". Por este motivo, han comunicado a los agentes que seguirán colaborando en cuanto la causa deje de ser secreta.

Sin indicios potentes

Duarte ha defendido la inocencia de sus clientes, subrayando que han abandonado el cuartel en libertad y sin cargos. "Si este grupo tan especialista en este tipo de investigaciones hubiera encontrado un indicio lo suficientemente potente como para entender que no pueden quedar en libertad, habrían quedado los dos detenidos", ha afirmado el abogado.

El letrado ha insistido en que esta falta de un "indicio potente" es la razón por la que sus clientes han quedado en libertad, reafirmando que no existe ninguna incriminación directa contra ellos.

Repercusión y posibles demandas

La defensa ha lamentado la "convulsión" que se ha generado en Hornachos y en las redes sociales desde que los dos hermanos pasaron de testigos a investigados, recordando que "son personas que se tienen que tratar como presuntos inocentes". Duarte ha advertido que están estudiando acciones legales contra las difamaciones: "Estamos pensando en presentar demandas contra el honor".

Finalmente, el abogado ha reiterado la plena disposición de sus clientes a colaborar con la justicia. Ha recordado que ya lo hicieron en el pasado, permitiendo registros en su domicilio sin orden judicial la misma noche de la desaparición, y ha asegurado que declararán "en cuanto se alce el secreto de sumario".