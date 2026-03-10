Omar Enfedaque, divulgador y deportista de 42 años: "Con apenas 30 me dijeron que tenía el corazón de un tipo de 90 años y que me iba a morir"

Omar Enfedaque, un músico y divulgador en el ámbito de la salud y el desarrollo personal de 42 años, ha transformado una experiencia cercana a la muerte en una filosofía de vida basada en la resiliencia y el autoconocimiento. Con 30 años y mientras preparaba un Iron Man, sufrió un paro cardíaco súbito que lo enfrentó a un diagnóstico demoledor por parte de un médico: "Tienes el corazón de un tipo de 90 años y te vas a morir". Lejos de aceptarlo, inició un camino de superación que hoy comparte para ayudar a otros a fortalecer su salud física y mental.

Dos muertes y un renacer

La primera muerte súbita llegó con 30 años, seguida de otra a los 34. Tras el primer episodio, Enfedaque rechazó el diagnóstico inicial y pidió una segunda opinión, buscando una oportunidad para recuperarse. “Le dije, ‘quiero una segunda opinión’. Me dijo, ‘pues firma este papel y pilla un taxi porque tú en ambulancia no llegas al otro hospital’”, recuerda sobre su decisión de luchar por su vida.

En el segundo hospital le implantaron un marcapasos temporal para darle una oportunidad, pero el dispositivo se movió y tuvo que ser operado de urgencia de nuevo. Fue entonces cuando una doctora le dio el ánimo que necesitaba: "Te vas a salvar porque tú crees en ti mismo". Este apoyo, sumado a la intervención de un especialista que su madre consiguió localizar, fue clave en su proceso.

Te estás preparando aunque no sepas para qué. Algún día te lo enseñará la vida" Omar Enfedaque Divulgador y deportista

El punto de inflexión llegó en el hospital, cuando pidió una guitarra y compuso una canción. Ese acto de liberación emocional provocó que al día siguiente su corazón volviera a latir por sí solo. Enfedaque lo atribuye a la incoherencia con la que vivía: “No fue mi corazón, fue algo que me estaba diciendo la vida: ‘este no es el camino’”.

Entrenar para lo inesperado

Su experiencia vital ha moldeado por completo su filosofía de entrenamiento, que se aleja de las máquinas convencionales de los gimnasios. Para Enfedaque, el objetivo es la funcionalidad real y la capacidad de reaccionar ante imprevistos. “El músculo sin movilidad no sirve de nada”, afirma, subrayando la importancia de estar preparado para situaciones cotidianas.

Enfedaque promueve un entrenamiento funcional que integra movimientos de rotación y unilaterales, más acordes a la vida real. Utiliza herramientas como las mazas ('steel maces') y las kettlebells, que implican un trabajo balístico para mover peso en movimiento. Según explica, este tipo de ejercicio te prepara para todo: “Te estás preparando aunque no sepas para qué. Algún día te lo enseñará la vida”.

El músculo sin movilidad no sirve de nada" Omar Enfedaque Divulgador y deportista

Para quienes deseen iniciarse, aconseja aplicar la creatividad a ejercicios básicos. Por ejemplo, en una flexión, recomienda jugar con la posición de las manos para que el cuerpo se adapte. Se trata de retar al cuerpo con movimientos orgánicos y ser consciente de que “eres tan fuerte como tu punto más débil”.

Alamy Stock Photo Hombre con gorra haciendo ejercicios de tríceps en un parque de calistenia

La honestidad como brújula

Omar Enfedaque lanza un mensaje claro a quienes sienten que “van tarde” en la vida: “Lo único permanente en la vida es el cambio”. Sostiene que no estamos preparados biológicamente para una vida cómoda y sedentaria, y que la clave está en el autoconocimiento y la honestidad radical con uno mismo para iniciar cualquier transformación.

El divulgador insiste en la importancia de observarse sin juzgarse para poder crecer y en la necesidad de enfrentar los miedos. “Aquello que te duela, aquello que te dé miedo, échale un vistazo porque ahí hay respuestas”, aconseja. Para él, el verdadero despertar consiste simplemente en abrir los ojos y mirar la propia realidad sin autoengaños.