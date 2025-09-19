Dos detenidos, uno menor de edad, por apuñalar a un hombre en una pelea multitudinaria en Ciutadella

La Policía Nacional ha detenido en Ciutadella a dos personas, entre ellas un menor de edad y un varón de nacionalidad colombiana, por su presunta implicación en el apuñalamiento de un hombre durante una pelea multitudinaria ocurrida el pasado martes en la ciudad. La víctima, que cayó al suelo tras la agresión, fue trasladada en ambulancia a un centro hospitalario y se encuentra fuera de peligro.

El altercado se produjo en torno a las 15.30 horas en plena vía pública, cuando un grupo de jóvenes inició una riña que fue presenciada por un agente del Grupo Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Ciutadella, que en ese momento no se encontraba de servicio. El policía pudo observar cómo uno de los participantes caía herido al suelo, mientras el resto de implicados se dispersaba apresuradamente.

El menor portaba un cuchillo

Tras comunicar lo sucedido a sus compañeros, varias patrullas de la Policía Nacional acudieron de inmediato al lugar, donde constataron que el joven tendido en el suelo había sufrido una herida compatible con un apuñalamiento. La rápida intervención sanitaria permitió estabilizarlo y trasladarlo a un hospital, donde se recupera favorablemente.

La actuación policial se saldó en primer lugar con la detención del menor de edad, identificado como participante activo en la riña tumultuaria. Durante su arresto se le intervino un cuchillo, del que intentó deshacerse en las inmediaciones antes de ser localizado. Al joven se le imputa un delito de riña tumultuaria, aunque la investigación determinará su posible implicación directa en la agresión con arma blanca.

Un arresto por tentativa de homicidio

Horas después, los agentes lograron la detención del segundo implicado, un hombre de nacionalidad colombiana, acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa. Su identificación fue posible gracias a la descripción física facilitada por testigos y al trabajo de la Policía Científica, que intervino en la zona de los hechos para recoger pruebas.

El caso ha quedado bajo la investigación de la Policía Judicial de la Comisaría Local de Ciutadella, que mantiene abiertas varias líneas de trabajo. Los agentes no descartan que en los próximos días se produzcan nuevas detenciones relacionadas con la pelea, en la que participaron varios jóvenes.

La actuación policial ha sido posible gracias a la coordinación entre patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local, lo que permitió una rápida identificación y arresto de los presuntos implicados.