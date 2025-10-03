Cristóbal Pons pone sus cargos a disposición tras ser condenado por lesiones mientras el PSOE exige su cese inmediato

El primer teniente de alcalde de Es Mercadal y presidente local del Partido Popular, Cristóbal David Pons Sintes, ha decidido poner todos sus cargos institucionales a disposición del equipo de gobierno y del alcalde, Joan Palliser, tras haber sido condenado por un delito leve de lesiones relacionado con un conflicto familiar. Así lo ha comunicado este viernes la junta local del PP de Es Mercadal y Fornells, que él mismo preside, a través de un comunicado oficial.

En la nota difundida por el partido, Pons lamenta que el episodio en el que se ha visto involucrado “pueda haber generado preocupación o malestar entre los vecinos” y reconoce el impacto que esta situación personal ha tenido en la esfera pública. La sentencia, que no implica antecedentes penales, deriva de una discusión familiar ocurrida en un momento especialmente delicado tras la pérdida de un ser querido. Durante aquella disputa, uno de los familiares sufrió una caída y se le atribuyó la responsabilidad. La multa impuesta ya ha sido abonada.

Además de ocupar la primera tenencia de alcaldía, Pons ostenta dos responsabilidades políticas clave: presidente local del Partido Popular en Es Mercadal y portavoz del grupo municipal popular. El caso ha abierto una crisis política dentro de la formación a nivel insular y ha tensionado las relaciones con el resto de partidos del consistorio.

El PP abre expediente a Pons y remite el caso al Comité de Derechos y Garantías

Tras conocerse la condena, el Partido Popular de Menorca ha decidido abrir un expediente disciplinario a Cristóbal Pons y remitir el caso al Comité de Derechos y Garantías de la formación para que valore los hechos y determine si deben aplicarse medidas adicionales. En un comunicado, el partido ha subrayado su compromiso con la ejemplaridad, la transparencia y el respeto a los valores éticos que deben guiar la acción política, y ha asegurado que gestionará el caso “con responsabilidad y rigor”.

Fuentes internas del PP menorquín admiten que la situación ha generado “incomodidad” dentro de la organización y que el hecho de que Pons presida la junta local del partido en el municipio añade complejidad a la gestión de esta crisis. Aunque poner el cargo a disposición no implica una dimisión automática, deja abierta la puerta a una posible salida del ejecutivo municipal en función de la decisión final que adopten tanto el partido como el alcalde de Es Mercadal.

El caso ha tenido también repercusión fuera del ámbito estrictamente político. Diversas voces del municipio han expresado su preocupación por el precedente que puede sentar esta situación y reclaman que se priorice el prestigio institucional y la confianza ciudadana por encima de los intereses partidistas.

El PSOE exige el cese inmediato y cuestiona el pacto de gobierno

La reacción desde la oposición no se ha hecho esperar. El PSOE de Es Mercadal ha difundido un comunicado en el que exige al alcalde, Joan Palliser, que cese de forma inmediata a Cristóbal Pons de todas sus responsabilidades dentro del equipo de gobierno municipal. Los socialistas consideran que “no es admisible que, con una sentencia firme, continúe formando parte del ejecutivo local” y añaden que debería haber sido “el propio concejal quien hubiera tomado la decisión de dimitir” sin esperar la respuesta del partido ni del alcalde.

El grupo municipal socialista va más allá y plantea dudas sobre la continuidad del actual pacto de gobierno entre la Entesa de l’Esquerra y el Partido Popular. En su comunicado, interpelan directamente a Palliser: “Debe decidir si le conviene seguir gobernando el municipio con un PP que tiene en su equipo a personas que han actuado de forma irresponsable en el ámbito personal”. Los socialistas consideran que mantener a Pons en el equipo sería “incompatible con los valores y la ejemplaridad que se esperan de un cargo público”.

Esta presión política añade incertidumbre al escenario municipal en Es Mercadal, donde el pacto de gobierno había mantenido hasta ahora una estabilidad relativa. La decisión final de Palliser sobre el futuro de Pons podría tener consecuencias políticas importantes e incluso poner en riesgo la actual estructura del ejecutivo si las negociaciones entre ambas formaciones se tensan.