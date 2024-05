Comienzan las obras de mejora de la carretera de acceso a Binibèquer Vell

El departamento de Movilidad del Consell Insular de Menorca ha iniciado esta semana las obras de mejora de la carretera de acceso a Binibèquer Vell, mediante un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Sant Lluís y subvencionado por la Secretaría de Estado de Turismo con un presupuesto adjudicado de 473.000 euros.



Las actuaciones previstas consisten en hacer un desbrozo lateral,mejorar el tramo de cunetas erosionadas, mejorar el firme en zonas más deterioradas, colocar una nueva capa de asfalto con árido porfídico de cuatro centímetros de espesor y renovar la señalización vertical, con un plazo de ejecución de 60 días naturales.



Durante el asfaltado del tramo de carretera a mejorar, que son 2,2 kilómetros, la empresa contratista, Antonio Gomila SA, solicitó la ejecución de forma continua, es decir, sin junta longitudinal, para disminuir afecciones al tránsito. No obstante, se prevé que hasta día 9 de mayo no finalice esta reforma, y por tanto, durante las mañanas no se podrá transitar por razones de seguridad.