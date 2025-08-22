Campaña de residuos en Es Mercadal: cinco sanciones este verano por malas prácticas

El Ayuntamiento de Es Mercadal ha puesto en marcha este verano varias actuaciones para reforzar la gestión de residuos en el municipio. El objetivo principal ha sido concienciar tanto a la ciudadanía como al sector comercial sobre la importancia de respetar la normativa y utilizar correctamente los servicios disponibles.

Entre las medidas adoptadas destaca el reparto de trípticos en catalán, castellano e inglés en las zonas turísticas. Estos materiales informan sobre la recogida gratuita de voluminosos y restos de poda, al tiempo que explican qué residuos corresponden a cada contenedor y cuáles deben llevarse a la deixalleria. Además, se han instalado carteles y plafones en diferentes puntos estratégicos para recordar a vecinos y visitantes las normas básicas de reciclaje.

Refuerzo de la vigilancia y cinco sanciones

El consistorio no se ha limitado a informar, sino que también ha incrementado el control y la vigilancia. Desde agosto de 2023 funciona el servicio de recogida puerta a puerta para comercios, y ahora el Ayuntamiento ha querido dar un paso más en el cumplimiento de las normas.

El balance de este verano deja un total de cinco sanciones por incumplimientos. Tres restaurantes han sido multados por verter residuos en los contenedores públicos fuera de horario o sin la debida separación, y dos particulares han sido sancionados por dejar bolsas en el suelo de la vía pública en lugar de depositarlas en los contenedores habilitados.

Aunque la nota municipal no especifica la cuantía exacta, ordenanzas similares en otras ciudades españolas fijan multas de entre 200 y 2.000 euros para este tipo de infracciones. En los casos más graves, como vertidos ilegales o con residuos peligrosos, las sanciones pueden superar los 10.000 euros.

La normativa local establece horarios concretos para la recogida de materia orgánica y fracción resto. Durante el verano los residuos solo se pueden sacar a partir de las 21.00 horas, mientras que en invierno el horario permitido se adelanta a las 19.00 horas. El Ayuntamiento recalca que estos límites se deben respetar para evitar malos olores, suciedad en las calles y molestias al vecindario.

Civismo y sostenibilidad como objetivos

El consistorio insiste en que la limpieza de los contenedores, que se realiza de forma periódica, pierde eficacia si no se respetan los horarios y las recomendaciones. Cuando los residuos se depositan fuera de hora, al cabo de pocas horas los recipientes vuelven a ensuciarse y generar malos olores, lo que afecta a la imagen del municipio.

El incivismo no solo afecta a la limpieza y a la convivencia, sino que también implica un mayor gasto público. El esfuerzo extra en limpieza y recogida supone destinar más recursos a un problema que se podría evitar con la colaboración ciudadana.

Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la buena convivencia y al respeto de las normas comunes. “Si todos cumplimos los horarios y utilizamos los contenedores adecuados, habrá menos olores, menos suciedad y menos molestias para todos”, subrayan fuentes municipales.

La campaña pretende reforzar el civismo y la sostenibilidad como pilares de un municipio limpio y ordenado. Con la colaboración de vecinos y comercios, Es Mercadal busca convertirse en un ejemplo de gestión responsable de residuos en Menorca.