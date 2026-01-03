El músico gallego con cinco Emmys que se salvó del 11-S por un despertador: "Nunca llegué a montar en ese avión"

La historia de José Manuel Cancela, hijo de emigrantes gallegos de la localidad coruñesa de Arteixo, es la de un talento que nació en Alemania y conquistó el mundo, pese a ser un desconocido en su tierra. Su carrera, que comenzó con una gaita de juguete comprada en la calle Real de A Coruña, lo ha llevado a ganar cinco premios Emmy y a realizar giras con estrellas mundiales como Celia Cruz, U2, Chick Corea o Janet Jackson.

Todo comenzó durante unas vacaciones en Galicia, cuando convenció a su padre para que le comprara el instrumento de juguete. "Empecé a hacer ese berrinche por tener una gaita y dice, pues venga, vamos a comprar la gaita", ha recordado el propio Cancela. Lo que podía haber sido una anécdota se convirtió en el inicio de una exitosa carrera musical.

Un gaitero vio algo en aquel niño que intentaba soplar y mover los dedos a la vez en un juguete. Pese a que la gaita de recuerdo no daba para mucho, aquel músico le animó a seguir. "Vas a comprar una flauta, vas a vivir a mi casa", le dijo, abriendo una puerta a su formación.

Un talento global forjado en dos años

Tras estudiar piano en Alemania, su profesor le recomendó a su padre dar el salto a Estados Unidos para formarse como músico de giras. "Yo creo que debía tener esa oportunidad", le dijo el maestro a su padre. La familia hizo un gran esfuerzo, pero los ahorros no cubrían los cuatro años de carrera.

José Manuel Cancela llegó a girar con los Backstreet Boys

"Mi padre me dijo: 'José Manuel, yo sé que la carrera son 4 años para terminarla, pero solamente tienes dinero para 2'", ha explicado Cancela. Fiel al esfuerzo de la emigración gallega, completó la titulación en solo dos años y se preparó para un futuro en la élite.

La casualidad de la primera gran gira

Una casualidad le abrió las puertas de su primera gran gira, la que realizó con Celia Cruz. Un compañero no podía hacer una prueba en Nueva York y le pidió que fuera en su lugar. Su destreza para leer partituras, fruto de su formación alemana, impresionó al productor y al marido de la artista, Pedro Knight, quien le preguntó si "quería trabajar".

Aunque llueva, truene o nieve, tienes que ser un profesional y hacer tu trabajo" José Manuel Cancela Músico gallego ganador de cinco Emmys

De Celia Cruz aprendió una lección que se convertiría en el lema de su carrera. La artista le dejó una frase que para él fue categórica: "Aunque llueva, truene o nieve, tienes que ser un profesional y hacer tu trabajo".

El 11-S que le cambió la vida

El 11 de septiembre de 2001, un despertador le salvó la vida. En medio de una gira con los Backstreet Boys, Cancela tenía un billete de avión desde Boston a Los Ángeles. "Nunca llegué a montar en ese avión porque simplemente un despertador sonó. Cuando desperté, el mundo había cambiado para siempre", ha relatado.

Cuando desperté, el mundo había cambiado para siempre" José Manuel Cancela Músico gallego ganador de cinco Emmys

Durante seis horas, su familia pensó que había muerto en uno de los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas. "Fueron unas seis horas aterrorizantes para mí y la familia", ha confesado. Aquella experiencia le hizo replantearse su futuro y dejar las giras, que lo mantenían viajando casi 300 días al año.

Fue entonces cuando decidió enfocar su carrera en la composición para el sector audiovisual. Su nueva etapa comenzó, de nuevo, casi por casualidad, con un anuncio de Gatorade. "Necesitaban 30 segundos de música, escuché la maqueta que tenían como referencia, e hice algo parecido. Les gustó y así empezó mi carrera", ha comentado sobre sus inicios en un campo que le ha dado cinco premios Emmy.

Regreso a los orígenes: un festival en A Coruña

La historia de José Manuel Cancela se ha podido escuchar en el programa solidario A Radio Conta, dedicado este año a la organización Accem.

Ahora, el músico planea devolver su éxito a su tierra con un festival en A Coruña el próximo septiembre. El objetivo es "traer todo el talento de los compositores de Hollywood aquí, pero también exportar todo el talento de los compositores gallegos para el cine y el audiovisual que se hace fuera".