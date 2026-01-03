Confirmado un brote de Gripe A en el Hospital de la Santa Caridad de Sevilla que ha dejado cinco fallecidos

Confirmado un brote de Gripe A en el Hospital de la Santa Caridad que ha dejado cinco fallecidos

El servicio de Vigilancia de Salud Pública ha confirmado este sábado que ha declarado un brote de Gripe A en la residencia de mayores del Hospital de la Santa Caridad en Sevilla capital. .

Según han confirmado fuentes de la Junta de Andalucía, el brote ha afectado a diez personas, nueve residentes y un auxiliar de enfermería que trabaja en el centro. De estos nueve residentes, cinco han fallecido tras ser trasladados a un centro hospitalario.

El brote ha activado los protocolos de prevención y control dentro del centro, según ha adelantado Diario de Sevilla.

La hermandad del Baratillo ha suspendido la visita de los Reyes Magos prevista en el centro este viernes, 2 de enero, debido al brote. En una publicación en redes sociales, ha transmitido sus condolencias y ha anunciado que hará entrega de los regalos previstos a través del personal del centro.

La tasa de incidencia de síndrome gripal en Andalucía ha caído en más de 30 puntos en la pasada semana del 22 al 28 de diciembre de 2025, en la que se celebró la Navidad, pasando de 79 a 45,2 casos por 100.000 habitantes.

Así lo ha detallado este viernes en un comunicado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, cuyo titular, Antonio Sanz, ha pedido no obstante "no bajar la guardia" ante la gripe y el resto de las infecciones respiratorias agudas (IRA), "aunque los datos reflejan un pronunciado descenso de la incidencia en la última semana".