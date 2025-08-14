Es Migjorn Gran empieza a multar por vertidos ilegales en Sant Tomàs

El Ayuntamiento de Es Migjorn Gran ha iniciado el procedimiento sancionador contra los primeros infractores de la ordenanza municipal de residuos en la urbanización de Sant Tomàs. La medida llega después de varios avisos públicos y peticiones formales para que no se abandonen muebles, electrodomésticos, cajas u otros objetos voluminosos en la vía pública

La Policía Local ha identificado y denunciado a varios establecimientos que habían dejado materiales fuera de los contenedores. Los expedientes administrativos ya están abiertos y podrían derivar en sanciones económicas. El consistorio recuerda que este tipo de prácticas perjudican gravemente la imagen del municipio y pueden saturar el servicio de recogida.

Alternativas para la retirada de enseres

Para evitar nuevos incumplimientos, el Ayuntamiento recuerda que los vecinos disponen del Punt Verd para depositar objetos voluminosos. También es posible concertar una cita previa con el consistorio para que los servicios municipales procedan a su retirada de forma controlada.

Cuantía de las sanciones

La multa por dejar enseres en la vía pública varía según el municipio, pero generalmente oscila entre 200 y 3.000 euros. En algunos casos, las sanciones pueden ser más elevadas, llegando a los 10.000 euros o incluso 60.000 euros para infracciones graves o muy graves, como el abandono de escombros peligrosos.