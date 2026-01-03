Rescatan el cuerpo de un hombre de avanzada edad en el río Freixeiro, en Narón

Los servicios de emergencia de Narón han recuperado en la noche de este viernes el cuerpo de un hombre de avanzada edad en el río Freixeiro. El suceso movilizó un importante despliegue de medios tras recibirse una alerta en el 112 Galicia minutos después de las 21:15 horas.

Fueron unos particulares quienes dieron el aviso tras avistar a una persona que se encontraba boca abajo en el agua, a la altura de la calle Miguel de Cervantes. Según las primeras informaciones, los propios testigos lograron aproximar el cuerpo a la orilla antes de alertar a los servicios de emergencia.

Despliegue de medios acuáticos

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del SPEIS Narón con medios acuáticos, ante la posibilidad de tener que realizar labores de rescate o búsqueda dentro del cauce. Una vez en el punto, los operarios procedieron a retirar el cuerpo de la orilla para trasladarlo a una zona segura y facilitar así las tareas posteriores de los servicios forenses y policiales.

Aunque la identidad del fallecido no ha sido confirmada oficialmente, los primeros datos apuntan a que se trata de un varón de avanzada edad y baja estatura.

En el operativo colaboraron de forma coordinada agentes de la Policía Nacional, la Policía Local y dotaciones sanitarias del 061. Los trabajos en la zona se dieron por concluidos en torno a las 22:00 horas, tras asegurar el lugar y completar la extracción.