El pueblo a 20 minutos de Ourense en el que puedes ver un mundo navideño en miniatura en plena calle

El Minimundo de material reciclado de Allariz hace las delicias de grandes y pequeños

La localidad de Allariz (Ourense) se transforma esta Navidad y se convierte en un punto de visitas de muchas familias. Las decoraciones navideñas, elaboradas de forma artesanal, llenan el pueblo en un Minimundo en Miniatura

Hecho con materiales reciclados, además de casas o monumentos,las maquetas muestran pequeños gnomos, renos, duendes y hasta Papa Noel, con elementos como casas, árboles o hasta un lago.

 La iniciativa del Concello de Allariz estará disponible hasta el 6 de enero

    Tracking