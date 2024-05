El TIB y la EMT planifican refuerzos en el servicio ante el aumento visitantes en las islas

Con el inicio de la temporada alta, el transporte público ha visto como cada vez más son los usuarios que lo utilizan. Tanto es así que en muchas ocasiones, algunos no han podido subirse al autobús del TIB ya que este se encontraba con el aforo completo. El aumento de turistas de forma tan inmediata ha provocado que aquellos que utilizan este transporte se vean obligados a dirigirse al lugar de destino en vehículo privado ante la incognita de no saber si podrán subir al autobús o no.

Es por ello que seguro que si te has visto afectado por esta situación o conoces a alguien que sufra este problema te has preguntado, ¿se prevén refuerzos en las líneas? La directora general de movilidad, Lorena del Valle ha explicado en COPE que se prevé aumentar el número de autobuses y de frecuencias, especialmente en las zonas masificadas turísitcamente, para que todo el mundo pueda llegar a su destino sin tener el temor de quedar en tierra. Sin embargo, del Valle ha asegurado que saben que estas medidas "no son suficientes". Valle aún así indica que los problemas vistos estos últimos días en los que la gente se ha quedado sin subir al autobus son "hechos puntuales".





CAMBIOS EN LA EMT

Y no solo en el TIB, la EMT también se ha visto afectada por este aumento tan elevado de turistas. En marzo registraron 4,3 millones de pasajeros, lo que representó un incremento del 4,5 % respecto al mismo mes del año pasado. En el primer trimestre de 2024 el uso de los autobuses urbanos de la capital balear ha aumentado un 23,1% en comparación con el periodo equivalente de 2023.

En cuanto al metro los 186.000 viajeros contabilizados en marzo representaron una disminución de casi el 10% aunque en el conjunto del primer trimestre acumula una subida del 11,4 %. El regidor de movilidad de Palma, Antoni Deudero ha explicado en COPE que este aumento también se ha producido en abril e "irá a más con el avance de la temporada". Deudero ha asegurado que también se ha abierto una bolsa de trabajo con el objetivo de completar la plantilla y poner en marcha el aumento de frecuencias de autobuses para la temporada. Unos trabajadores que dice se incorporarán "a partir del mes de junio".