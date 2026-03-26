Fustiñana da un paso clave para sus fiestas con un nuevo corral fijo para vaquillas

El Ayuntamiento de Fustiñana está ejecutando la construcción de un nuevo corral fijo para vaquillas en una parcela municipal. Esta infraestructura permitirá mejorar la organización y seguridad de los festejos taurinos y, según las previsiones, estará finalizada para las próximas fiestas de verano, eliminando así las instalaciones provisionales que se venían utilizando.

Una instalación más segura y funcional

El proyecto se ha diseñado para concentrar en un único espacio todos los elementos necesarios para el manejo del ganado durante celebraciones como las Fiestas de la Juventud y las fiestas patronales de San Justo y Pastor. Para ello, el nuevo corral contará con tres espacios diferenciados: uno de menor tamaño destinado al manso y otros dos de mayor dimensión para el resto de las reses.

La adecuación de la parcela, de unos 141 metros cuadrados, incluye también la instalación de pasarelas superiores que facilitarán el acceso y control de los animales. Además, se ejecutará una solera de hormigón con sistemas de recogida de aguas, elementos pensados para garantizar la durabilidad de la infraestructura y minimizar su mantenimiento.

Beneficios para el municipio

Con esta intervención, el Ayuntamiento eliminará la necesidad de instalar corrales portátiles en otros puntos del municipio. Esto permitirá liberar espacios públicos durante las fiestas y optimizar la organización general de los festejos.

Con esta actuación damos un paso importante para mejorar la seguridad y la organización de nuestras fiestas" Sergio Vitas

El alcalde de Fustiñana ha destacado la importancia de la obra: "con esta actuación damos un paso importante para mejorar la seguridad y la organización de nuestras fiestas, dotando a Fustiñana de una infraestructura fija, más adecuada y más segura tanto para los vecinos como para los profesionales que participan en ellos".