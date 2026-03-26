La autovía A-12 desbloquea su período de alegaciones: luz verde al trazado del tramo entre Burgos e Ibeas de Juarros por 126,5 millones de euros

Los vecinos de los pueblos de la N-120 en Burgos volverán a colapsar la nacional para seguir reclamando la A-12: "Muchos sinsabores"

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un impulso definitivo a la autovía A-12, también conocida como del Camino de Santiago, al aprobar el expediente de información pública y el proyecto de trazado del tramo entre Ibeas de Juarros y Burgos. Esta actuación, clave para la provincia, cuenta con un presupuesto de licitación estimado de 126,5 millones de euros (IVA incluido), según ha publicado este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Características del nuevo tramo

El proyecto contempla la construcción de un nuevo tramo de autovía de 5,62 km de longitud. Estará formado por dos calzadas de dos carriles de 3,50 metros cada una y una mediana de 6 metros. Para garantizar la conectividad, el trazado dispondrá de tres enlaces principales: el de Ibeas de Juarros, el de San Medel y la conexión final con el Parque Tecnológico y la AP-1.

De forma complementaria, el proyecto incluye una mejora significativa en la AP-1, con la ejecución de un tercer carril de 3,6 km de longitud. Esta ampliación se localizará en la zona del enlace con la nueva A-12, con el objetivo de facilitar la fluidez del tráfico en este punto de alta concurrencia de vehículos.

Una vía para descongestionar la N-120

Esta actuación se considera prioritaria para dar continuidad a los tramos ya desarrollados de la A-12. En concreto, conectará con el tramo entre Villafranca Montes de Oca e Ibeas de Juarros, cuyo proyecto ya está aprobado, y con el de Villamayor del Río y Villafranca Montes de Oca, actualmente en fase de redacción.

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Actualmente, todo el tráfico entre estas localidades circula por la carretera N-120, una vía convencional que atraviesa los cascos urbanos de Castañares e Ibeas de Juarros, con una limitación de velocidad de 50 km/h. La carretera soporta una intensidad media diaria (IMD) de 9.400 vehículos, lo que genera una circulación intensa de unos 400 vehículos por hora y sentido.

El crecimiento de la población en municipios cercanos como Cardeñajimeno, Castrillo del Val e Ibeas de Juarros ha provocado una pérdida gradual del nivel de servicio, especialmente en la travesía de Castañares y en los accesos al polígono industrial. Tras esta aprobación, el Ministerio avanzará con la redacción del proyecto de construcción, donde se detallarán todos los aspectos técnicos de la obra.