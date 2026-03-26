El Puerto de Santa María lanza su plan contra la turistificación: alquileres a 340 euros para volver a vivir en el centro

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, liderado por el alcalde Germán Beardo, ha presentado el Programa de Alquiler Asequible, una iniciativa enmarcada en el Plan de Revitalización del Casco Histórico. El objetivo es combatir la turistificación y fomentar que la población estable vuelva al centro de la ciudad, garantizando una mayor actividad comercial durante todo el año.

Un freno a la "turistificación"

El alcalde ha reconocido que la ciudad ha llegado tarde a la rehabilitación de su casco histórico y ahora tiene la oportunidad de evitar los errores de otras ciudades que sufren una turistificación y han perdido parte de su identidad. Según Beardo, el centro se ha convertido en una especie de parque temático con una población muy inestable y una oferta de vivienda casi exclusivamente de temporada.

El turismo no nos incomoda, el turismo es un sector trascendental para la economía" Germán Beardo Alcalde de El Puerto de Santa María

A pesar de este diagnóstico, el regidor ha querido dejar claro que el problema no es la actividad turística en sí. "El turismo no nos incomoda, el turismo es un sector trascendental para la economía y para la generación de riqueza de nuestra tierra", ha afirmado Beardo, subrayando que la clave está en encontrar un equilibrio.

Un nuevo modelo para el alquiler

Para revertir la situación, el Ayuntamiento ha decidido intervenir en el mercado con una estrategia novedosa. Se descarta el modelo tradicional de subvenciones al inquilino, ya que, según el alcalde, esta medida provoca que la oferta también suba los precios al aumentar la renta disponible de los demandantes.

El nuevo plan consiste en un doble juego: incentivar a los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler de larga duración. La empresa municipal Suvipuerto les garantizará una renta mensual fija, que cobrarán "del 1 al 10 todos los meses, esté alquilada o no", lo que les otorga una total seguridad.

Paralelamente, el consistorio usará el registro de demandantes de vivienda para poner esas propiedades a disposición de los portuenses a un precio asequible, que se situará en torno a los 340 euros mensuales. Con esta medida, se espera que una vida estable regrese al centro, impulsando así la actividad comercial de la zona.