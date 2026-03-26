Nueva polémica en Ponferrada (León): el equipo de Gobierno estudia medidas legales contra el PSOE por la plaza de letrado

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada está estudiando emprender acciones legales contra el grupo socialista. La controversia surge a raíz de las dudas vertidas por el PSOE sobre el proceso selectivo del nuevo letrado municipal, plaza que finalmente ha obtenido el exconcejal popular Reiner Cortés.

El concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, ha sido tajante al afirmar que los socialistas "han traspasado el límite". Moreno ha asegurado que no están dispuestos a permitir más ataques: "Llega un momento que no vamos a dejar que nos den patadas en las espinillas y mirar para otro lado. Hasta aquí hemos llegado, hay líneas que no se deben de cruzar".

El edil acusa al PSOE de que "le vale todo" y de no medir las consecuencias de sus acusaciones, sentenciando: "Voy a ir a por todas, y voy a defender la dignidad de los trabajadores de este ayuntamiento".

Voy a ir a por todas y a defender la dignidad de los trabajadores de este ayuntamiento" Luis Antonio Moreno concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada

Un proceso selectivo transparente

Moreno ha defendido la profesionalidad de los funcionarios que integraron el tribunal de selección. Además, ha aclarado que la presidencia del mismo fue designada por la Diputación de León después de que el Consejo Comarcal del Bierzo declinara hacerlo. El concejal también ha destacado un dato clave: "no consta ninguna queja formal" por parte de los demás opositores que participaron en el proceso.

Reducción histórica de la deuda

En otro orden de cosas, el concejal de Hacienda ha confirmado que el ayuntamiento cumplirá con la estabilidad presupuestaria, la deuda y la regla de gasto hasta 2028. A pesar de reconocer las dificultades que impone trabajar con un presupuesto prorrogado, Moreno ha defendido la gestión económica del consistorio. Ha subrayado que los proveedores cobran dentro del plazo establecido y ha puesto el foco en la notable reducción de la deuda municipal.

Según los datos aportados por Moreno, la deuda ha experimentado una bajada significativa. "Hemos pasado en el ejercicio 2023 de 22.000.000 de euros, y ahora mismo estamos, a 28 de febrero, a 18.000.000 de euros", ha detallado. Las previsiones apuntan a que la cifra siga descendiendo, con el objetivo de que "a 31 de diciembre vayamos a estar poco más de 16.000.000 de euros", lo que supondría "la mayor reducción de deuda de los últimos años en el ayuntamiento".