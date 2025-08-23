La okupación no solo afecta a las personas: una ‘familia vulnerable’ deja a 100 gatos enfermos fuera de su casa en Mallorca

Hasta ahora, la okupación era y es, un problema que nos afectaba únicamente a los seres humanos, sin embargo, este incidente que ha tenido lugar en Inca, demuestra una vez más como los animales son los principales perjudicados de la avaricia humana. En el corazón de Mallorca, un proyecto que prometía ser un santuario para más de un centenar de gatos abandonados, se encuentra paralizado por un conflicto inesperado, según informa el Diario de Mallorca.

Natasha Retzmann y Chris Hicks, una pareja británica dedicada desde hace años al cuidado y protección de colonias felinas en la isla, adquirieron una finca con la ilusión de ofrecer un hogar digno y seguro a estos animales vulnerables, sin embargo, una familia vulnerable que ocupa actualmente la propiedad, amparada por la legislación vigente, ha impedido que este sueño se haga realidad.

La pareja era consciente de la situación

En el momento en el que la pareja compró la finca de 5.300 metros cuadrados en Inca, tenían conocimiento de que estaba ocupada por una familia que, según les informó, contaba con una vivienda social asignada desde 2019. Sin embargo, la reubicación que esperaban no ha sucedido, y la familia sigue residiendo en la propiedad: “Compramos una propiedad que tiene okupas y lo sabíamos cuando compramos, pero lo hicimos porque era barata.

Nos aseguraron que pronto se irían porque estaban en la lista de viviendas sociales desde 2019, pero no ha sido así", explica Hicks. Esta situación ha puesto al proyecto en un limbo jurídico y social, pues la ley protege a hogares vulnerables y paraliza cualquier intento de desalojo, dejando paralizado el proyecto y generando incertidumbre sobre su futuro.

65.000 euros invertidos en los animales

El empeño de la pareja va mucho más allá de la simple adquisición de una finca. Actualmente, viven en un pequeño piso junto a cuatro gatos y dos perros, mientras continúan cuidando decenas de felinos en varias colonias repartidas por Mallorca. La situación les ha afectado emocional y económicamente, especialmente tras perder una decena de gatos en los últimos meses, víctimas de enfermedades o envenenamientos.

“Sé que el mercado de alquiler es muy difícil para familias con niños y perros, pero tampoco veo otra opción para los gatos, y es mi casa”, señala Natasha Retzmann, reflejando la urgencia y el cariño puesto detrás de este proyecto. Con una inversión que supera los 65.000 euros destinados a cuidados veterinarios, medicación y alimentación, su lucha representa un compromiso profundo por garantizar una vida digna a animales en condiciones delicadas, muchos de ellos con discapacidades o enfermedades.

Una negociación casi imposible

Pese a la tensión generada por la ocupación, la pareja ha optado por elegir la vía dialogante para solucionar la situación. Han ofrecido a la familia ocupante ayuda económica, mobiliario y apoyo para la gestión con los servicios sociales, pero la oferta no ha sido aceptada: “Mi intención no es dejar a la familia en la calle, sino encontrar una solución positiva para todos”, afirma la mujer.

La empresa especializada Desokupa, ha sido contratada para intervenir en la finca debido a conexiones eléctricas ilegales que podrían poner en peligro a los menores residentes. Por otro lado, el Ayuntamiento de Inca ha pedido calma y paciencia mientras la situación legal sigue sin resolverse. En medio de esta compleja realidad, Natasha y Chris siguen enfrentando también una carga económica considerable entre la hipoteca de la finca y el alquiler de su vivienda, sin perder la esperanza de que, pronto, el santuario para sus gatos pueda finalmente convertirse en una realidad.